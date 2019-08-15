«Балтика» заплатила в бюджеты всех уровней 26 млрд рублей

В первом полугодии 2019 года пивоваренная компания «Балтика» продолжила фокусироваться на развитии своих ключевых брендов и приоритетных сегментов, поддерживая высокий уровень маркетинговых активностей и инвестиционной деятельности. При этом компания продолжила вносить вклад в благополучие общества, реализовывая стратегическую программу устойчивого развития, говорится в пресс-релизе «Балтики».

Общий объем инвестиций компании в развитие бизнеса в первом полугодии 2019 года составил 1,7 млрд рублей. Следуя целям программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», «Балтика» направила инвестиции на строительство собственных биологических очистных сооружений сточных вод на трех производственных площадках — в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, на замену холодильного оборудования на новое, с более низким влиянием на окружающую среду и энергопотреблением, и на установку оборудования для производства нового безалкогольного продукта Barley Bros. Суммарные инвестиции в безалкогольные линии в Новосибирске и Ярославле составили 80 млн рублей. В рамках системной работы по сокращению образования отходов и увеличению доли повторно используемых материалов в филиале «Балтика-Хабаровск» был запущен комплекс по сушке пивных дрожжей.

В соответствии с одной из стратегических целей устойчивого развития компании, «НОЛЬ углеродного следа», «Балтика» продолжает развивать проект «Принеси пользу своему городу», направленный на реформирование системы обращения с отходами, создание условий для раздельного сбора и переработки. По итогам полугодия компания вместе с партнерами отправила на переработку 68,4 тыс. тонн отходов, что в 3,7 раза выше аналогичного периода прошлого года. Данный рост обусловлен усилением сотрудничества с региональными операторами и утилизирующими предприятиями, а также расширением географии проекта. За отчетный период компания заключила контракты с девятью новыми партнерами.

Пивоваренная компания «Балтика» входит в число крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия. За первое полугодие 2019 года в целом по России компания перечислила более 26 млрд рублей в бюджеты различных уровней, 69 % из них составили акцизы.

Фото предоставлено пресс-службой компании