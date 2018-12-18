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Аэропорт Толмачёво обслужил более 5,4 млн пассажиров с начала года

Это почти на 19 % больше, чем в прошлом году.
  • 18/12/2018, 11:33
Tolmachevo

С января по ноябрь аэропорт Толмачёво обслужил 5 441 355 пассажиров (+18,7%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 3 946 664 (+21,1%), на международных — 1 494 691 (+12,9%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в ноябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 460 276 человек, увеличившись на 13,4% по сравнению с показателем 2017 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 329 609 пассажиров (+17,3%), на международных — 130 667 (+4,5%).

— Самыми динамичными направлениями ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали Челябинск (+114,9%), Пермь (+100%), Ханты-Мансийск (+94,2%), Благовещенск (+81,5%), Омск (+73,5%). На международных — Фукуок (+139,9%), Шанхай (+111,9%), Прага (+109,2%), Сеул (+73,2%), Тбилиси (+64,3%). При этом самыми популярными направлениями ноября среди пассажиров стали Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Хабаровск, Якутск, Бангкок, Пхукет, Бишкек, Ош и Ташкент, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в ноябре авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила рейсы в Ордос, авиакомпания «Алроса» — в Певек.

В пресс-службе рассказали, что с начала года аэропорт обслужил 26 941 самолёто-вылет (+17,8% к аналогичному периоду прошлого года), в ноябре — 2 393 самолёто-вылета (+9,7%).

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам одиннадцати месяцев увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 23%.

За 11 месяцев 2018 года грузопоток аэропорта Толмачёво увеличился на 9% по сравнению с показателем 2017 года и составил 28 517 тонн, в том числе в ноябре — 3 077 тонн груза и почты (+6,4%).

Фото: Gensa Gensa

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