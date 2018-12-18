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В регионе определены нормативы для муниципалитетов по отчислениям от НДФЛ

Отчисления в бюджеты муниципальных районов составят 30% соответствующего налога, в бюджеты городских округов – 10%.
  • 18/12/2018, 11:10
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Сессия Законодательного собрания Новосибирской области определила муниципалитетам нормативы налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Депутаты приняли в двух чтениях закон — «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от налога на доходы физических лиц, передаче в бюджеты сельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и межбюджетных трансфертах между областным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области».

Законопроект устанавливает отчисления в бюджеты муниципальных районов 30% соответствующего налога, который формируется на территории районов, в бюджеты городских округов – 10%. По оценке минфина, общий объем отчислений по налогам, взимаемым с применением упрощенной системы налогообложения, оценивается в предстоящем году в 1 млрд 579 млн рублей.

— Вопрос касается, прежде всего, Новосибирска, который получает из этих доходов 1,1 млрд рублей, а также Бердска, Искитима, Оби, наукограда Кольцово, — пояснил заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев. — Данный доходный источник имеет значение и для муниципальных районов в плане пополнения доходной базы. При этом закон не затрагивает субсидии, определенные в первом чтении закона о бюджета, которые передаются в качестве финансовой поддержки муниципальным районам и городским округам. Это дополнительные средства.

Позитивную оценку законопроекту дал председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

— Мы считаем, это очень правильное решение. Это налог на вмененный доход, как раз тот, который платят малые предприятия. У глав муниципалитетов появляется стимул развивать малый бизнес, чтобы местные бюджеты пополнялись, — сказал законодатель.

Фото: пресс-служба Заксобрания области

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