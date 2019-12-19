Аэропорт Толмачёво обслужил более 6,5 миллионного пассажира с начала года

18 декабря аэропорт Толмачёво обслужил 6,5 миллионного пассажира с начала года. Им стал трансферный пассажир аэропорта — жительница города Благовещенск Елена Кайль, совершавшая вместе с семьей перелёт S7 Airlines из Благовещенска в Новосибирск и далее стыковочным рейсом в Нижневартовск, сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Тот факт, что рекордным юбилейным стал трансферный пассажир, является подтверждением стратегии развития аэропорта Толмачёво в качестве авиационного хаба, — отмечает генеральный директор АО «Аэропорт Томлачево» Евгений Янкилевич. — Сегодня новосибирский аэропорт по трансферному пассажиропотоку занимает второе место в стране после московского авиаузла и демонстрирует хорошие темпы прироста по данному показателю.

Отмечается, что по итогам 2019 года трансферный пассажиропоток аэропорта увеличится на 500 тыс. человек до 1,8 млн пассажиров, а его доля в общем пассажиропотоке превысит 27%. С 2014 года количество практически используемых пассажирами комбинаций трансферных стыковок через Толмачево увеличилось практически в 6 раз и достигает 2300.

Фото с сайта аэропорта Толмачёво, автор- Андрей Нейман