В Новосибирской области вводится региональная соцдоплата к пенсии

— Социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам введена в России с 2010 года и устанавливается в случае, если совокупный доход пенсионера ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. В Новосибирской области в 2020 году он составит 9487 рублей. Это выше аналогичного федерального показателя — 9311 рублей, — цитирует управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александра Терепу пресс-служба регионального минтруда.

По его словам, до настоящего времени эта мера поддержки относилась к федеральным выплатам и для назначения федеральной социальной доплаты к пенсии необходимо было обращаться в территориальные отделения Пенсионного фонда России.

С 1 января 2020 года региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам будет устанавливаться государственными казенными учреждениями Новосибирской области «Центрами социальной поддержки населения» по месту жительства (пребывания) пенсионера или фактического проживания.

— Пенсионерам, которые являлись получателями федеральной социальной доплаты к пенсии обращаться в центры социальной поддержки населения не нужно. Региональная социальная доплата будет назначена в беззаявительном порядке по данным Пенсионного фонда с января 2019 года. Также в беззаявительном порядке доплата будет назначена детям – инвалидам и детям, получающим пенсию по потере кормильца, — отметил министр труда и социального развития Ярослав Фролов.

Отмечается, что пенсионерам, у которых совокупный доход (пенсионное обеспечение с учетом мер социальной поддержки) не превышает 9 487 рублей, и ранее федеральная социальная доплата к пенсии не назначалась, для установления региональной социальной доплаты к пенсии с января необходимо обратиться в центр уже в декабре, так как доплата назначается с месяца, следующего за месяцем обращения. С января с документами для назначения социальной доплаты можно обращаться и в МФЦ.

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