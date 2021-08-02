Агентство «Ваш кадровый советник» — надежный партнер для обеспечения предприятия трудовыми ресурсами!

Персонал компании относится к числу важнейших факторов ее успешного существования и развития в бизнес-среде. Выражение «кадры решают все» не понаслышке знакомо большинству руководителей. В самом деле, именно сотрудники являются двигателями, приводящими в движение весь конвейер на пути от поступления сырья в цех до выпуска готовой продукции на склад.
Весь кадровый арсенал компании можно разделить в две группы:
Представители первой группы являются главными идейными вдохновителями и мозговым центром фирмы. А линейные сотрудники участвуют непосредственно в изготовлении, постпроизводственной обработке, упаковке продукции. Административные кадры (как минимум, верхний и средний управленческие эшелоны) чаще всего удерживаются в постоянном штате компании. А вот рядовые работники нередко переводятся на внешний менеджмент.
Такая стратегия штатной оптимизации вполне обоснована. Во-первых, официальное содержание всех сотрудников приводит к возникновению внушительных постоянных расходов. Во-вторых, для ведения делопроизводства приходится удерживать в штате высокооплачиваемых специалистов: бухгалтеров по ЗП и HR-менеджеров. В-третьих, при большой официальной численности работников компании угрожает утрата статуса субъекта малого предпринимательства, что преграждает путь к использованию упрощенной системы налогообложения (УСН).
Чтобы оградить организацию от подобных проблем и сложностей, прогрессивные руководители привлекают к сотрудничеству аутстафферов. Ими выступают специализированные агентства, оказывающие услуги субподрядного менеджмента персонала. В России таких компаний насчитывается не один десяток. Но большинство из них не способны обеспечить поистине высококачественный сервис. Вот почему сегодня мы решили обратить внимание на агентство аутстаффинга «ВКС», которое считается одним из лучших кадровых агентств не только в Москве, но и по всей стране.
Чтобы понять, почему агентство заслужило доверие сотен частных предпринимателей и организаций, пользуется хорошей репутацией и рецензируется многочисленными благосклонными отзывами, рассмотрим его основные преимущества:
Основные направления деятельности агентства – аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала. В рамках аутстаффинга подрядчик переоформляет сотрудников компании клиента на свое юридическое лицо и официально становится их нанимателем. При этом фактический контроль над работниками остается за предпринимателем.
В рамках аутсорсинга исполнитель предоставляет своих сотрудников (определенной специализации и квалификации) в распоряжение заказчика, для временной или постоянной занятости. Как правило, с помощью такого сервиса арендуются рядовые работники. Подобное происходит и при лизинге персонала, но речь идет уже не о линейном персонале, а об административном.
Фото с сайта pixabay.com
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать