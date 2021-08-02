Рекламодателям

Агентство «Ваш кадровый советник» — надежный партнер для обеспечения предприятия трудовыми ресурсами!

  • 02/08/2021, 12:38
Агентство «Ваш кадровый советник» зарекомендовало себя как профессиональный и надежный кадровый подрядчик. Ознакомитесь с перечнем услуг которые предоставляет аутстаффинговое агентство «ВКС».

Персонал компании относится к числу важнейших факторов ее успешного существования и развития в бизнес-среде. Выражение «кадры решают все» не понаслышке знакомо большинству руководителей. В самом деле, именно сотрудники являются двигателями, приводящими в движение весь конвейер на пути от поступления сырья в цех до выпуска готовой продукции на склад.

Весь кадровый арсенал компании можно разделить в две группы:

  • Административный персонал.
  • Рядовые работники.

Представители первой группы являются главными идейными вдохновителями и мозговым центром фирмы. А линейные сотрудники участвуют непосредственно в изготовлении, постпроизводственной обработке, упаковке продукции. Административные кадры (как минимум, верхний и средний управленческие эшелоны) чаще всего удерживаются в постоянном штате компании. А вот рядовые работники нередко переводятся на внешний менеджмент.

Такая стратегия штатной оптимизации вполне обоснована. Во-первых, официальное содержание всех сотрудников приводит к возникновению внушительных постоянных расходов. Во-вторых, для ведения делопроизводства приходится удерживать в штате высокооплачиваемых специалистов: бухгалтеров по ЗП и HR-менеджеров. В-третьих, при большой официальной численности работников компании угрожает утрата статуса субъекта малого предпринимательства, что преграждает путь к использованию упрощенной системы налогообложения (УСН).

Чтобы оградить организацию от подобных проблем и сложностей, прогрессивные руководители привлекают к сотрудничеству аутстафферов. Ими выступают специализированные агентства, оказывающие услуги субподрядного менеджмента персонала. В России таких компаний насчитывается не один десяток. Но большинство из них не способны обеспечить поистине высококачественный сервис. Вот почему сегодня мы решили обратить внимание на агентство аутстаффинга «ВКС», которое считается одним из лучших кадровых агентств не только в Москве, но и по всей стране.

Аргументы в пользу «ВКС»

Чтобы понять, почему агентство заслужило доверие сотен частных предпринимателей и организаций, пользуется хорошей репутацией и рецензируется многочисленными благосклонными отзывами, рассмотрим его основные преимущества:

  • Многолетний опыт работы. Фирма существует более 10 лет. За это время подрядчик реализовал сотни проектов кадровой оптимизации и сколотил внушительную базу постоянных клиентов.
  • Четкая специализация. Агентство не занимается «всем подряд», а фокусирует внимание на развитии одного – кадрового – направления. Благодаря этому обеспечивается высокий уровень компетенции специалистов.
  • Комплекс услуг. В компании можно заказать аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала, а также профессиональную помощь в получении разрешения на въезд, временное пребывание, проживание и гражданства РФ.
  • Индивидуальный подход. Подрядчик персонально обслуживает каждого клиента. Он учитывает уникальные особенности организации заказчика и разрабатывает наиболее эффективную стратегию кадровой оптимизации.
  • Контрактная основа партнерства. Сотрудничество между агентством и предприятием заказчика протекает на основе официального двустороннего договора. Поэтому бизнес-партнеры имеют 100%-ю уверенность в получении нужного результата.
  • Адекватные цены. Исполнитель нацелен на выстраивание долгосрочных деловых отношений. Поэтому он акцентирует внимание на предоставлении сервиса высокого качества, а не на максимизации своей финансовой выгоды.

Основные направления деятельности агентства – аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала. В рамках аутстаффинга подрядчик переоформляет сотрудников компании клиента на свое юридическое лицо и официально становится их нанимателем. При этом фактический контроль над работниками остается за предпринимателем.

В рамках аутсорсинга исполнитель предоставляет своих сотрудников (определенной специализации и квалификации) в распоряжение заказчика, для временной или постоянной занятости. Как правило, с помощью такого сервиса арендуются рядовые работники. Подобное происходит и при лизинге персонала, но речь идет уже не о линейном персонале, а об административном.

Фото с сайта pixabay.com

267

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : кадровое агентство


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

29/07/2021, 10:01

Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

26/07/2021, 19:24

Число банкротств среди физлиц в Сибири выросло до 9,2 тыс. человек

26/07/2021, 10:09

Актуальный разговор

Актуальный разговор

По итогам первого полугодия в физическом объеме экспорт леса уменьшился на 11,5%

Все материалы
Лента новостей

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

02/08/2021, 13:28

Анатолия Дюбанова забирают в Москву

02/08/2021, 10:58

Плюс ещё одна школа по концессии

02/08/2021, 10:55

Декоративный питомник мэрии разбили по функциональным зонам

01/08/2021, 10:21
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
22/07/21, 16:11

Новости компаний

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

02/08/2021, 13:28

Комплексные пакетные предложения «Ростелекома» для новосибирцев

02/08/2021, 12:06

Контакт-центр для бизнеса Банка Уралсиб начал работать в режиме 24/7

30/07/2021, 12:53

Tele2 осталась самым быстрорастущим оператором мира несмотря на пандемию

30/07/2021, 12:12

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Плюс ещё одна школа по концессии

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Новосибирская область получит 2,5 млрд рублей бюджетных кредитов для погашения долгов

Коррупция на дорогах: нарушения есть? А если найдем?

Park Cafe в Первомайском сквере Новосибирска снесут по решению суда

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Предпринимателям разрешили пересчитывать стоимость патента в меньшую сторону

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

«Юнико Металл» увеличит выручку на 20%

Политика

Новости Новосибирска

«Красные» обвиняют «Зеленых» в создании предпосылок для сибирского майдана

Генеральная прокуратура потребовала закрыть ютуб-канал городского депутата

Мэра Новосибирска сватают в будущие президенты РФ

Ушел из жизни экс-глава Новосибирской области

Кто громче и скандальнее отзовет мэра Новосибирска?

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Тренд на дезурбанизацию сохраняется

Выставочный павильон-недострой на берегу Оби продан

Проект ГК «Расцветай» оценил главный архитектор Москвы

Левобережье Новосибирска — место комфортного проживания

В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

Технологии

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Телекоммуникации

Новости компаний

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Авто

Новости Новосибирска

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Туризм

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Общество

Новости Новосибирска

Плюс ещё одна школа по концессии

Декоративный питомник мэрии разбили по функциональным зонам

Кикшеринговая компания инвестирует в сеть велодорожек в Академе

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска