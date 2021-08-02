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Система управления очередью «Максима Пройдекс»: разработка софта под каждую компанию индивидуально

  • 02/08/2021, 12:44
Системы электронной очереди от разных производителей заняли достойное место в работе всех учреждений Российской Федерации, деятельность которых связана с большим потоком посетителей. Чтобы оптимизировать процесс коммуникации персонала и клиентов, нужно навести порядок в очереди. Без компьютерных систем это невозможно.

Купить систему электронной очереди в компании разработчиков

Компьютерные программы прочно вошли в жизнь. Справиться с большим трафиком посетителей можно эффективно, если в компании внедрена система электронной очереди “Максима Прайдекс”. Ее можно приобрести у разработчиков, которые адаптируют систему к деятельности вашей фирмы. По индивидуальному заказу программисты добавят опции или уберут ненужные операции.

Терминалы и все видимые атрибуты “Максима Прайдекс” — это верхушка айсберга. Работа ее сложнее. Она собирает статистику всех бизнес-процессов, протекающих в фирме. Это помогает оптимизировать работу компании. Мониторинг рабочего времени позволяет решить, нужно ли то количество персонала, которое в компании сейчас. Или стоит пересмотреть кадровую политику и дать возможность сотрудникам полноценно работать, избавившись от лишних людей в штате.

Благодаря софту системы руководители знают, что происходит не только в конкретном офисе, но и во всей сети, в каждой точке любого города, входящей в сеть.

Качественная система управления очередью Максима Прайдекс позволяет руководить огромным потоком клиентов так, чтобы всегда соблюдались их интересы. Посетители спокойно ждут, когда подойдет их очередь, в процессе не нарушается приватность, все происходит быстро, порядок и тишина сохраняются.

Проектировщики учитывают при разработке софта под определенную компанию такие факторы:

  • общие задачи и стратегию заказчика;
  • специфику автоматизации бизнес-процессов;
  • пропускные возможности офиса;
  • маршруты посетителей в фирме;
  • объем оказываемых услуг.

Это позволяет адаптировать систему к работе этой компании, вовремя внести изменения, если они понадобятся.

Внедренная система электронной очереди Максима Прайдекс помогает эффективно решать текущие задачи фирмы. Трафик движется по определенным траекториям, это учитывается в работе программы. Такая автоматизация работы сотрудников позволяет тратить рабочее время оптимально, исключая “человеческий фактор” из процессов.

Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : софт


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