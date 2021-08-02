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Едем к морю: недвижимость в курортных зонах стали покупать в два раза чаще

  • 02/08/2021, 12:29
Россельхозбанк проанализировал ситуацию, которая сложилась на рынке с января по май 2021 года, и выяснил: жилье у моря обогнало по популярности столичную недвижимость. Эксперты РСХБ считают: в этом большая заслуга льготной ипотеки.

Как горячая кукуруза

Краснодарский край побил все рекорды по росту спроса на жилье: поток заявок на ипотеку взлетел на 110% по сравнению с первыми пятью месяцами 2020 года. Таковы данные исследования, которое Россельхозбанк опубликовал на своем официальном сайте. Цены на домики у моря тут же потянулись за спросом: сейчас заемщики просят на треть больше, чем в 2020-м: средний размер кредита — 2,7 миллиона рублей.

И даже за эти деньги найти квартиру или дом на черноморском побережье очень сложно. В Сочи, например, жилья уже почти не осталось, речь идет о самом настоящем дефиците на рынке новостроек. По данным экспертов, к маю 2021-го объем «долевого» жилья в курортном городе упал до 30 тысяч квадратных метров. Местные застройщики оказались не готовы к ажиотажу. Аналитики дают неутешительный прогноз: в ближайшие несколько месяцев купить квартиру в Сочи будет уже невозможно.

Еще одним регионом-рекордсменом стала Калининградская область, где количество кредитных заявок на покупку жилья увеличилось на 65%. При этом сумма займов остается хоть и стабильной, но высокой для этого субъекта РФ — порядка 2,5 миллиона рублей, подчеркивают аналитики РСХБ.

Растущую инвестиционную привлекательность недвижимости на юге России и у берегов Балтики Россельхозбанк связывает с несколькими причинами. В первую очередь, это обусловлено запуском сразу двух ипотечных программ — городской с господдержкой и сельской — которые позволяют взять кредит по сниженной ставке. Приятный для жизни климат, морской воздух и активно развивающаяся инфраструктура — не менее важные факторы, из-за которых люди переезжают в эти территории.

Интересно, что сейчас на специализированном портале banki.ru можно найти только одно предложение по льготной ипотеке в Краснодарском крае: займы на приобретение жилья в небольших населенных пунктах региона по ставке 2,7% по состоянию на 15 июля 2021 года предоставляет только Россельхозбанк.

Едут на воды

Уехать жить «на воды», как русские аристократы в XVIII-XIX веков, тоже хотят немало наших соотечественников. За первые пять месяцев текущего года заявки на ипотеку для покупки жилья в Ставрополье подали на треть больше россиян, чем с января по май 2020-го. У банков просят в среднем 2 миллиона рублей — этот показатель остался неизменным.

Россельхозбанк объясняет эту тенденцию популярностью минеральных курортов у туристов. Аналитики РСХБ также прогнозируют дальнейшее увеличение интереса к жилью в Ставропольском крае: это обусловлено растущей инвестиционной привлекательностью недвижимости в этом регионе и тем, что пока цены на жилье не повышаются вслед за спросом.

Столицам не угнаться

Даже привычно востребованные квадратные метры в Москве и Петербурге отстают от темпов роста спроса на жилье у Черного моря, подчеркивают в РСХБ. В Северной столице, например, за исследуемый период в ипотечную программу захотели всего на 9% заемщиков больше, чем в 2020-м. И это с учетом запуска программ льготного кредитования.

При этом квартира в городе на Неве этим летом обходится уже на 35% дороже, чем год назад. Размер жилищного займа на данный момент лишь немного не дотягивает до пяти миллионов рублей.

Россельхозбанк отмечает: взять ипотеку на покупку жилья в Москве в первой половине года захотели на 67% больше россиян. Цифра внушительная, но за Краснодарским краем столице все же не угнаться. Зато белокаменная уверенно лидирует по стоимости квадратного метра и размерам займа соответственно: с начала года размер кредита превысил 7,3 миллиона рублей, что на треть больше, чем в мае 2020-го.

«Значительный рост обращений клиентов объясняется действием льготной ипотечной программы с государственной поддержкой, которая частично амортизировала рост стоимости жилплощади в самом дорогом городе страны. Она же стала фактором роста и самого кредита, так как сниженная ставка позволяет уменьшить переплату», – объясняют в Россельхозбанке.

Фото с сайта pixabay.com

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Регионы: Россия

Теги : недвижимость


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