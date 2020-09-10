Аграрии Новосибирской области намолотили первый миллион тонн зерна

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 681 тысяч га, что составляет 45,9% от общей уборочной площади 2020 года в Новосибирской области. Аграрии уже намолотили 1 млн 273 тыс. тонн зерна при урожайности 18,7 ц/га, сообщили в региональном минсельхозе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уборочную кампанию завершили ЗАО «Пламя» Сузунского района, ООО «СибАгроСоюз» Краснозерского района, ОАО «Шипицино» Чистоозерного района, ЗАО племзавод «Ирмень» Ордынского района и ЗАО «Колос» Баганского района.

По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, основной задачей на сегодняшний день является форсирование темпов уборки урожая и доведение зерна до посевных и заготовительных кондиций.

Всего сельхозпроизводителям Новосибирской области в ходе уборочной кампании-2020 предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 1,48 млн га, включая основную сельскохозяйственную культуру – пшеницу – на площади 969 тысяч га. С ежедневными сводками о показателях уборочной кампании в регионе можно ознакомиться на сайте регионального минсельхоза.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области