«Союзпечать» может отказаться от эквайринга

— В ближайшие годы нас ждет непростое будущее. С одной стороны, по данным Сбербанка, у малого бизнеса в России растет выручка. С другой — у меня на почте лежит письмо от банка о том, что с 9 сентября все мои эквайринговые аппараты переводят на абонентскую плату — не менее 1 тысячи рублей в месяц, и в 1,5 раза поднимается процент за эквайринг — до 2,5%, — заявил президент НП «Национальная сеть распространения прессы «Союзпечать» Сергей Гаврилов на встрече предпринимателей с федеральным бизнес-омбудсменом в Новосибирске. — Хочу напомнить, что средний чек сети распространения прессы составляет 40 рублей. Это очень мелкая покупка при большом трафике. Так что, похоже, мы останемся без эквайринга.

Исполнительный директор агентства распространения печати ООО «ФраМ» (Новосибирск, входит в партнерство) Вера Гаврилова пояснила Infopro54, что сегодня сеть распространения печатной продукции в городе состоит примерно из 250 точек, из них около 70-80 приходится на сеть «Союзпечать». В зависимости от расположения точки ее товарооборот может варьироваться от 50 до 150 тысяч рублей, но первых, расположенных в спальных районах города, гораздо больше.

— С центральных магистралей нас постепенно выселяют. Только из-за проекта «умные остановки» мы потеряем около 25 адресов, расположенных в самых проходных местах. Доходность остальных точек также постепенно снижается. При таком раскладе даже незначительное повышение расходов для компании болезненно, — поясняет Вера Гаврилова.

— Сейчас мы анализируем финансовые показатели бизнеса. Ведем переговоры с банками о смене партнера. Рассматриваем возможность полного отказа от эквайринга, хотя понимаем, что это будет означать потенциальную потерю аудитории, привыкшей рассчитываться картами, — констатирует Вера Гаврилова. — Мне, как предпринимателю, обидно, что несмотря на сложную финансовую ситуацию, разворачивающийся экономический кризис, малому бизнесу, к которому мы относимся, продолжают перекрывать кислород, ликвидируя киоски, повышая оплату по финансовым инструментам и т.д. Несмотря на декларирование мер господдержки. Отмечу, что большая часть наших работников — это люди пенсионного и предпенсионного возраста, которые лишаются рабочих мест.

По ее наблюдениям, сейчас в Новосибирске около 70% покупателей печатной продукции пользуются безналичным расчетом. Чтобы вписаться в эти требования, компания постепенно переводила свои точки на эквайринг. Сегодня к нему подключены около 50% киосков «Союзпечати» в городе.

Фото предоставлено Верой Гавриловой