«СКИФ» представили на Международном военно-техническом Форуме «Армия-2020»

«Сибирский кольцевой источник фотонов» в рамках прошедшего Форума был представлен в двух секциях – в рамках конгресса «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы», и на заседании Межведомственной рабочей группы по развитию региональной суперкомпьютерной и телекоммуникационной инфраструктуры, а также цифровой трансформации регионов, сообщили в пресс-службе «ЦКП «СКИФ».

Отмечается, что во время конгресса была рассмотрена возможность участия предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализации проекта «ЦКП «СКИФ».

В первой очереди «ЦКП «СКИФ» планируется запустить 6 экспериментальных станций. Направления исследований в ЦКП «СКИФ» включают в себя широкий круг задач, которые будут решаться совместно с научными и промышленными партнерами. Важной частью работы ЦКП «СКИФ» будет решение стратегически значимых задач, связанных с обеспечением национальной безопасности и повышением обороноспособности России.

На заседании Межведомственной рабочей группы по развитию региональной суперкомпьютерной и телекоммуникационной инфраструктуры, а также цифровой трансформации регионов, созданной при Федеральном исследовательском центре информационных и вычислительных технологий, обсудили будущие потребности «ЦКП «СКИФ» в части суперкомпьютерных вычислений и Big Data – так, высокоскоростные детекторы, которыми планируется оснастить исследовательские станции синхротрона, позволяют проводить фиксацию экспериментов со скоростью более тысячи кадров в секунду, что неизбежно приведет к накоплению данных в объеме свыше 10 гигабайт в секунду. Эти параметры близки к предельно достижимым с помощью самых современных суперкомпьютеров. Для обработки данных потребуются многоядерные CPU и GPU кластеры. Создание вблизи «СКИФ» мощного суперкомпьютерного датацентра «Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, хранения и обработки данных», по сути, является необходимым условием формирования научно-исследовательской экосистемы нового типа, позволяющей говорить о действительном технологическом прорыве мирового уровня.

Фото: пресс-служба «ЦКП «СКИФ»