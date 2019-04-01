Аграрии получат скидку на ГСМ

Минсельхоз Новосибирской области заключил договор с компанией ООО «Газпромнефть- Региональные продажи» о дополнительных мерах поддержки аграриев в 2019 году. Об этом объявил глава министерства Евгений Лещенко на оперативном совещании в правительстве.

— С компанией «Газпромнефть-Региональные продажи» достигнута договорённость: с 28 марта сельхозтоваропроизводителям предоставляется скидка в размере 450 рублей на одну тонну дизтоплива по оптовым ценам. Данная информация доведена до муниципальных районов, — сообщил министр.

В целом в 2019 году аграрии получат 277 миллионов рублей господдержки, из которых 196 миллионов — средства федерального бюджета.

— В основном это касается погектарной поддержки отрасли растениеводства и повышения продуктивности молочного животноводства, так называемая субсидия на 1 кг реализованного молока, — уточнил Лещенко.

По данным министерства, в регионе производится 1825 тонн молока в сутки, реализуется 1627 тонн, что на 44 тонны выше аналогичного периода прошлого года. Средняя цена реализации молока — 24 рубля 15 копеек за литр (на 3 руб 80 копеек выше, чем на конец марта 2018 года).

Продолжается реализация зерна, в том числе на экспорт.

— Средняя цена реализации зерна на прошедшей неделе не изменилась: третий класс — 9 тыс руб за тонну, четвертый — 8,5 тыс руб, фуражная пшеница — 7,6 тыс. За пределы области вывезено железнодорожным транспортом для реализации 542 тысячи тонн (180% от аналогичного периода прошлого года), в том числе на экспорт отгружено 127 тысяч тонн. Всего за март отгружено 116 тысяч тонн или 1653 вагона, средняя отгрузка — 59 вагонов в сутки. Всего на март заявлено 1995 вагонов или 83% без прошедших выходных дней, — говорит Евгений Лещенко.

В рамках текущей подготовки к посевной кампании хозяйства области уже закупили 6,3 тысячи тонн семян оригинальных и элитных культур. Всего в планах минсельхоза засеять 2,2 млн га общей площади, что на 38 га больше, чем в прошлом году. Яровые культуры будут размещены на площади в 1 млн 900 тыс. га, что превысит уровень 2018 года на 55 тыс. га. Зерновые, в том числе озимые, — на площади в 42 тыс. га, посевы зернобобовых культур составят 1,444 млн га, кормовых — 641 тыс. га. Прогнозируется дальнейший рост посевных площадей технических культур (рапс, лен, подсолнечник, соя) — до 154 тыс. га, плюс 14 тыс. га к уровню 2018 года. Посевные площади овощей и картофеля, всех категорий хозяйств, прогнозируются на уровне 25 тыс. га, сообщается на сайте министерства.

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