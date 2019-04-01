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В доме на Декабристов строят большой спа-центр с плавательным бассейном

Застройщик ищет федерального или регионального оператора для запуска проекта оздоровительного комплекса.
  • 01/04/2019, 16:11
В доме на Декабристов строят большой спа-центр с плавательным бассейном
Спа-центр будет доступен жителям проекта и удобен для людей, живущих в тихом центре Новосибирска.

Девелопер «Брусника. Сибакадемстрой» завершает строительство квартала «На Декабристов» домом со спа-центром и бассейном. Это полузамкнутый квартал, в котором реализован тренд европейской жилой застройки — многофункциональность. Здесь жилье совмещается с полезными и коммерческими сервисами. На первом этаже кроме юнитов — небольших торгово-офисных помещений — разместится спа-центр с плавательным бассейном площадью 530 квадратных метров — под него отдано 60% этажа. По проекту в оздоровительном комплексе предусмотрены зоны спа-услуг, массажа и фитнеса, бассейн для тренировок и свободного плавания, сообщает пресс-служба компании.

В доме на Декабристов строят большой спа-центр с плавательным бассейном

«Брусника. Сибакадемстрой» приступила к строительству первого этажа квартала «На Декабристов» и полностью адаптирует помещение под назначение согласно концепции. Компания также начала поиск федерального или регионального оператора для запуска проекта оздоровительного комплекса.

Последний дом в квартале «На Декабристов» планируют достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. На данный момент здесь продано 80% жилья. В квартале проживают около 1200 семей, после сдачи последнего дома это цифра возрастет до 1700. Спа-центр будет доступен жителям проекта и удобен для людей, живущих в тихом центре Новосибирска.

В доме на Декабристов строят большой спа-центр с плавательным бассейном

«Брусника. Сибакадемстрой» реализует проект строительства спортивного объекта в жилом доме не впервые. Успешный кейс состоялся в микрорайоне «Европейский Берег», где скоро ожидается открытие фитнес-центра площадью 600 квадратных метров. Оператором стал новосибирский фитнес-клуб «Made in Gym».

Фото: пресс-служба компании

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