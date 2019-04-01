Новосибирцы стали чаще жаловаться на кредитные организации

В январе-феврале 2019 года в Банк России поступило 976 жалоб от жителей Новосибирской области, это на 2% больше, чем за два первых месяца прошлого года. И если общее количество жалоб практически не выросло, то их структура изменилась. Жители региона стали в два раза реже жаловаться на страховые организации, а количество жалоб на кредиторов выросло, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что в этом году из каждых 100 жалоб новосибирцев в Банк России 60 касались банков, 18 — страховых организаций и 12 — микрофинансовых организаций. Год назад в январе-феврале распределение было другим: 51 жалоба на банк, 7 на МФО и 36 — на страховые организации.

Количество жалоб на страховые организации сократилось в два раза, в основном за счет ОСАГО.

— Уже третий год страховые организации с лицензией на ОСАГО обязаны оформлять полисы через интернет. Статистика жалоб показывает, что и участники рынка, и страхователи привыкли к оформлению договора онлайн. В семь раз уменьшилось число жалоб на электронные полисы, за два месяца этого года их было 12. Интернет-продажа почти не оставляет возможности навязать дополнительные страховки или отказать в полисе, поэтому жалоб на такие факты в январе и феврале этого года было только 8, это почти в четыре раза меньше, чем в начале 2018 года, — пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

В 2018 году жители Новосибирской области заключили 714 тыс. договоров ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, через интернет оформили 551 тыс. полисов. То есть 8 полисов ОСАГО из 10 новосибирцы оформляют через интернет.

На микрофинансовые организации жители региона пожаловались 119 раз за два месяца, это в полтора раза больше, чем в январе-феврале 2018 года.

При этом максимальный рост показали жалобы на чрезмерную долговую нагрузку. Банк России последовательно ограничивает рост долга по займам в МФО, сейчас общая сумма процентов не может превышать сумму долга больше чем в 2,5 раза. По старым договорам действуют значения 3 и 4 раза. Если МФО нарушает это правило, нужно жаловаться в Банк России.

— Финансовая грамотность людей растет, все больше потребителей финансовых услуг узнают, как защитить свои права. Это касается и жалоб на МФО. Если в начале 2018 года было только одна жалоба на превышение коэффициентов, то за два месяца этого года — уже больше 20, — пояснил Николай Морев.

Число обращений по поводу банков выросло на 18% до 585. Традиционно они занимают основную долю в структуре жалоб. Среди всех жалоб на банки примерно каждая пятая — на невозможность выплачивать ипотечный или потребительский кредит.

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