Аграрии региона получат дополнительную господдержку за производство льна и сои

Министерством сельского хозяйства Новосибирской области перед районами поставлены задачи по эффективному проведению посевной кампании 2019 года – к севу планируется приступить в начале мая и завершить его в первой декаде июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель губернатора Александр Дубовицкий отметил, что в этом году в посевной кампании будут принимать участие 1295 сельхозпредприятий области, из которых более 900 – предприятия и организации, для которых растениеводство является основой деятельности. От того, насколько организованно будет проведена посевная кампания во многом будет формироваться экономика сельхозпредприятий и отрасли АПК. Он подчеркнул, что правительством региона корректируются меры господдержки с целью повышения их эффективности.

Общая посевная площадь сельхозкультур в этом году в регионе составит более 2,2 млн га, что на 40 тыс. га больше, чем в прошлом году. Яровые культуры будут размещены на площади 1,9 млн га. В структуре посевных площадей увеличена доля льна масличного, подсолнечника на маслосемена, сои. Для стимулирования производства технических (масличных) культур из средств областного бюджета предоставляется дополнительная субсидия на 1 гектар площади, общий объем господдержки составляет 50 млн рублей.

Стоимость посевной кампании оценивается в 6,9 млрд рублей – это собственные средства, государственная поддержка и кредиты банков. До 17 июня правительство региона направит средства областного бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства региона в объеме более 1,5 млрд рублей.

Для проведения ярового сева сельхозтоваропроизводителям потребуется 296,4 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, аграрии области для сортосмены и сортообновления планируют приобрести 9 тыс. тонн оригинальных и элитных семян, более 50 тыс. тонн минеральных удобрений, 3 тыс. тонн средств защиты растений и 42 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко подчеркнул, что подготовка к посевной кампании-2019 ведется темпами, опережающими прошлогодние.

На сегодняшний день к проведению весенне-полевых работ (прибивка влаги) приступили 9 районов Новосибирской области. Непосредственно к севу планируется приступить в начале мая и завершить его в первой декаде июня.

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