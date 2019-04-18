Сергей Николаев: «В августе мы получим 116 проблемных объектов»

По итогам первого квартала 2019 года в пределах 40 км от Новосибирска находится 444 дома, на строительство которых пошли деньги дольщиков и членов ЖСК. Их все можно разделить на 4 группы по той же методике, которая применялась аналитиками рынка недвижимости в Москве. Об этом сообщил на заседании «Сибирского форума недвижимости» независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По его оценкам, на проектное финансирование в Новосибирске к 1 июля планируют перейти 129 объектов (29%), при этом 69 его точно не смогут получить.

— Возможно, по ним даст гарантии область, и они будут как-то достраиваться, но факт остается фактом: после 1 июля они у нас просто повиснут, — уверен Николаев.

— У них сегодня 84 дома в ЖК «Просторный», которые заселены, но не сданы. По ним точно никто не даст проектное финансирование. Кроме того, 17 домов в высокой степени готовности находятся на Плющихинском жилмассиве, — перечисляет Николаев.

По старой схеме, скорее всего, будут достраиваться 295 домов. Из них 101 — это объекты ГК «Дискус», которые реализуются в форме ЖСК.

Скорее всего, эти дома будут достраиваться по старой схеме.

По 6 домам новосибирских застройщиков ситуация не очень понятная. Они могут попасть как в первую, так и во вторую группу. 14 домов (3%) компании будут строить на собственные деньги.

— По моей информации, вопреки официальным данным (55 домов), в городе сегодня 84 проблемных дома. Еще около 30 пополнят этот список, так как не смогут получить проектное финансирование. В результате, в августе мы получим 116 проблемных объектов, — уверен Сергей Николаев. — Корректировки в законодательство были начаты для того, чтобы уменьшить число проблемных домов и решить ситуацию с обманутыми дольщиками. Как видим, мы получим фактически обратную ситуацию. Это будет тяжело скрыть, так как дома не смогут выйти на проектное финансирование и не понятно, за какие деньги будут достраиваться.

Он не исключил, что в этот список прицепом попадут еще около 20 домов. От тех компаний, которые работают на двух площадках и только на одной имеют готовность объекта свыше 30%. В итоге число проблемных домов от официально заявленных увеличится в 2,5 раза, а от реально существующих — на 50-60%.

— Я не разделяю оптимизма некоторых экспертов, что к концу года у нас будет около 60% квартир продаваться через эскроу-счета. Думаю, что это будет максимум 30%, — прогнозирует Николаев. — Застройщики создали задел и сейчас будут 1-1,5 года смотреть, как разворачивается ситуация на рынке.

Он не исключил, что в конце концов произойдет передел рынка, который и был главной целью корректировок законодательства.

Генеральный директор, председатель правления ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов считает, что одна из основных проблем застройщиков сегодня — где брать деньги на покупку новых участков и как заходить на новые объекты. Он отметил, что компании сейчас просчитывают все варианты, так как понимают, что забрать средства из проекта в банке уже будет невозможно.

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