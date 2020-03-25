В АО «РЭС» реализован проект по созданию цифровой электрической сети

АО «РЭС» является активным участником цифровой трансформации электросетевого комплекса региона. На базе трансформаторной подстанции (ТП) 10 кВ в п. Приобский был реализован пилотный проект по созданию цифровой электрической сети. В компании впервые внедрили передовые технологии, совмещающие телемеханику и автоматизированную систему учета электроэнергии.

При создании цифровой подстанции стоял ряд задач – повышение надежности, сокращение перерывов в электроснабжении потребителей и снижение потерь электроэнергии.

За счёт применения передовых технологий в электросети п. Приобский энергетикам удалось существенно повысить наблюдаемость. Теперь оперативный персонал АО «РЭС» в режиме реального времени получает информацию о нагрузках, уровне напряжения и множестве других показателей, а также имеет возможность дистанционно локализовать место повреждения. При возникновении аварийной ситуации энергетики смогут определить аварийный участок с диспетчерского пункта, а время устранения значительно сократится.

В настоящее время выполнен монтаж оборудования, завершаются пуско-наладка. При этом цифровизация подстанции уже дала первые результаты.

До начала работ в п. Приобский разница между объемом электроэнергии, отпущенной в сеть и оплаченной потребителями, составляла порядка 64,6 тыс. кВт*ч (64% от общего объема). Т.е. больше половины отпускаемой электроэнергии в поселке потребляли без последующей оплаты. С внедрением цифрового оборудования разница сократилась почти в 25 раз – до 2,6 тыс. кВт*ч (3,4%).

Реализация пилотного проекта имеет положительный эффект как для энергетиков, так и для потребителей. Цифровые технологии позволяют в реальном времени управлять энергообъектами и контролировать потребление электроэнергии, что способствует повышению надежности электроснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой компании