Аграрии Сибири в четыре раза увеличили страхование ярового сева

— В 2019 году в Сибири существенно активизировалось страхование яровых. В 6 регионах Сибирского федерального округа аграрии застраховали урожай на площади 818 тыс. га. Этот результат более чем в 4 раза превышает показатель прошлого года – 193 тыс. га, — цитирует президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова пресс-служба НСА.

По уточненным данным НСА, лидером Сибири по размеру застрахованных посевных площадей за период с января по июль 2019 года стала Омская область. Здесь 56 хозяйств застраховали 459,6 тыс. га посевов, что составляет почти 17% от площади запланированного сева яровых в регионе. Годом ранее было застраховано в 10 раз меньше – 42,2 тыс. га. На втором месте оказался Алтайский край, где страховой защитой обеспечены 223,2 тыс. га – на 52% больше, чем годом ранее (146,7 тыс. га). В Алтайском крае охват страхованием составляет около 5% от ярового сева.

Далее идут Красноярский край – 74,9 тыс. га застрахованной пашни, или 6% от запланированного ярового сева, Иркутская и Новосибирская области с показателями 43,2 и 14,7 тыс. га соответственно. Замыкает список сибирских регионов, где в этом году используется страхование рисков растениеводства, Томская область с показателем 2,7 тыс. га.

— Примечательно, что за исключением Омской области и Алтайского края, остальные четыре сибирских региона впервые возобновили господдержку страхования урожая после относительно долгого перерыва, — подчеркнул президент НСА Корней Биждов. — Это стало результатом целенаправленного внимания государственных органов к организации страхования урожая в Сибири. Так, еще в сентябре 2018 года данный вопрос стал одним из главных на совещании, которое провел в Новосибирске с регионами СФО полномочный представитель президента РФ в округе Сергей Меняйло, при участии Минсельхоза России. Эта работа была продолжена на уровне руководства органов АПК субъектов РФ.

Фото: pixabay.com, автор- 12019