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АО «РЭС» выполняет работы в рамках подготовки к ОЗП с применением современной техники

  • 29/08/2019, 11:18
В 2019 году уже выполнены работы по расчистке просек на площади более 730 га.

АО «РЭС» выполняет работы в рамках подготовки к ОЗП с применением современной техникиВ акционерном обществе «Региональные электрические сети», как системообразующем электросетевом предприятии энергосистемы Новосибирской области, особое внимание уделяется подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Именно в это время объекты электросетевого хозяйства подвергаются повышенным нагрузкам.

Для обеспечения надежности электроснабжения в АО «РЭС» ежегодно выполняется масштабный комплекс мероприятий в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ.

Очень важным этапом этих мероприятий являются работы по расчистке просек ЛЭП. Эти работы проводятся в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи, а также содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов. С началом подготовки к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) в АО «РЭС» активно ведется расчистка просек воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. В 2019 году уже выполнены работы по расчистке просек на площади более 730 га.

В филиалах Общества, энергообъекты которых расположены на всей территории Новосибирской области, имеется 10 единиц техники для расчистки просек. Самые новейшие образцы техники поступили в этом году в филиалы АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» и «Чулымские электрические сети». Теперь здесь расчистка просек производится мульчерами — это гусеничные машины повышенной проходимости, предназначенные для измельчения древесины, пней и кустарника на корню. В основную комплектацию данной техники входит самоходное базовое шасси с мощностью двигателя 250 лошадиных сил, производимое в России, и передняя навеска с основным рабочим агрегетом – мульчером производства итальянской компании. За 8 часов работы такая машина может расчистить от мелкой древесно-кустарниковой растительности до 1,3 га просеки, она способна измельчать стволы деревьев диаметром до 30 см. Использование данной современной техники для расчистки просек повышает эффективность по сравнению с немеханизированной расчисткой в 10 раз.

Кроме того, технические специалисты АО «РЭС» применяют беспилотные летательные аппараты с целью аудита соответствия выполненных работ по расчистке заявленным объемам и качеству.

В числе преимуществ применения беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров, дронов) возможность детального осмотра труднопроходимых мест, короткие сроки обследования территории, а также облет протяженных линий электропередачи. Также квадрокоптеры применяются в АО «РЭС» для диагностики ЛЭП (фиксации дефектов опор, изоляторов, проводов и арматуры). Диагностика ЛЭП очень важный элемент в управлении  электросетевым хозяйством.

Особенно это становится актуально на этапах подготовки к прохождению осенне-зимнего периода, учитывая сложные климатические условия Сибири и труднодоступность некоторых участков ЛЭП.

В целом, внедрение и применение АО «РЭС» образцов современной техники и оборудования не только способствует эффективной реализации принципов технической политики предприятия, в числе которых повышение надёжности и управляемости электрических сетей посредством использования новых высокоэффективных технологий, но и выдвигает требования к повышению уровня квалификации всех категорий персонала.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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