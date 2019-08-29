Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новосибирская область лидирует по количеству туристов в округе

Регион занимает шестое место в России по суммарной стоимости реализованного населению туристского продукта.
  • 29/08/2019, 12:19
Новосибирская область лидирует по количеству туристов в округе

В 2018 году на территории Новосибирской области осуществляли деятельность 342 турфирмы (включая индивидуальных предпринимателей), сообщили в Новосибирскстате.

Отмечается, что услугами турфирм воспользовались 184,6 тыс. туристов (на 30,5% меньше, чем в 2017 году) – 169,1 тыс. российских граждан и 15,5 тыс. граждан других стран, которым было реализовано 110,3 тыс. турпакетов на общую сумму 8,1 млрд. рублей.

По данным статистиков, в туры по регионам России отправились 42,9 тыс. человек, или четверть от общего числа обслуженных российских туристов (в 2017 году доля внутреннего туризма в туристском потоке составляла 29,7%).

— На Новосибирскую область приходится 23,7% внутреннего туристского потока, Алтайский край – 19,3%, Краснодарский край – 15,5%, Республику Алтай – 13,8%, Республику Крым – 8,2%. В Кемеровской области отдохнули 5,8% российских туристов, Иркутской области – 2,6%. Доля городов Санкт-Петербурга и Москвы составила, соответственно, 3,2% и 2% от внутреннего туристского потока, — рассказали в Новосибирскстате.

При этом, Новосибирская область в 2018 году приняла 3,1 тыс. наших соотечественников, обслуженных турфирмами других регионов страны, и 14,9 тыс. иностранных туристов из 13 стран мира.

Среди иностранных граждан, обслуженных турфирмами региона, 92,5% – граждане Китая.

— Наиболее популярным направлением выездного туризма стала Турция – в эту страны турфирмами отправлены 38,1 тыс. человек (22,6% от общего числа обслуженных российских туристов и 30,2% от числа туристов, отправленных в зарубежные туры). В Таиланде отдохнули 19,5% от общего числа обслуженных российских граждан, Вьетнаме – 9,9%, Китае – 5,3%, Греции – 4%, ОАЭ и на Кипре – по 2,2%, Чешской Республике – 1,4%, Индии – 1,3%, Италии – 1%. География зарубежного туризма российских граждан, обслуженных турфирмами региона, в общей сложности насчитывает 88 стран мира, — уточнили в Новосибирскстате.

Отмечается, что в 2018 году Новосибирская область лидирует в Сибирском федеральном округе по основным показателям, характеризующим деятельность турфирм. Среди всех субъектов Российской Федерации по численности обслуженных туристов область занимает 11-е место, по суммарной стоимости реализованного населению туристского продукта – 6-е.

Фото: pixabay.com, автор- veerasantinithi

Популярное с сайта

Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

28/08/2019, 18:34
Самые большие избирательные счета среди кандидатов в мэры Новосибирска — у представителей чиновно-депутатского корпуса.
Поисковые работы на месте обрушения здания в Новосибирске завершены

Поисковые работы на месте обрушения здания в Новосибирске завершены

28/08/2019, 18:00
Трое человек из 13, находившихся на месте обрушения, погибли, один находится в больнице.
Новосибирский застройщик приговорен к шести годам колонии

Новосибирский застройщик приговорен к шести годам колонии

28/08/2019, 17:26
Он совершил хищение денежных средств и прав на имущество в особо крупном размере на общую сумму более 145 млн. рублей.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

Аграрии Сибири в четыре раза увеличили страхование ярового сева

29/08/2019, 11:35

Уголовное дело о гибели рабочих в Новосибирске передано в центральный аппарат СК России

29/08/2019, 10:23

Регионы простимулируют осваивать новые участки под жилищное строительство

29/08/2019, 10:18

НГУ организовал полевую археологическую школу для специалистов из восьми стран

28/08/2019, 18:58

Более миллиона россиян уже открыли индивидуальные инвестиционные счета

28/08/2019, 18:53

Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

28/08/2019, 18:34

Поисковые работы на месте обрушения здания в Новосибирске завершены

28/08/2019, 18:00

Новосибирский застройщик приговорен к шести годам колонии

28/08/2019, 17:26

«РЖД» ищет инновационные решения

28/08/2019, 17:12

Новый оборот «Глобуса»

28/08/2019, 17:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска