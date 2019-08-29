Новосибирская область лидирует по количеству туристов в округе

В 2018 году на территории Новосибирской области осуществляли деятельность 342 турфирмы (включая индивидуальных предпринимателей), сообщили в Новосибирскстате.

Отмечается, что услугами турфирм воспользовались 184,6 тыс. туристов (на 30,5% меньше, чем в 2017 году) – 169,1 тыс. российских граждан и 15,5 тыс. граждан других стран, которым было реализовано 110,3 тыс. турпакетов на общую сумму 8,1 млрд. рублей.

По данным статистиков, в туры по регионам России отправились 42,9 тыс. человек, или четверть от общего числа обслуженных российских туристов (в 2017 году доля внутреннего туризма в туристском потоке составляла 29,7%).

— На Новосибирскую область приходится 23,7% внутреннего туристского потока, Алтайский край – 19,3%, Краснодарский край – 15,5%, Республику Алтай – 13,8%, Республику Крым – 8,2%. В Кемеровской области отдохнули 5,8% российских туристов, Иркутской области – 2,6%. Доля городов Санкт-Петербурга и Москвы составила, соответственно, 3,2% и 2% от внутреннего туристского потока, — рассказали в Новосибирскстате.

При этом, Новосибирская область в 2018 году приняла 3,1 тыс. наших соотечественников, обслуженных турфирмами других регионов страны, и 14,9 тыс. иностранных туристов из 13 стран мира.

Среди иностранных граждан, обслуженных турфирмами региона, 92,5% – граждане Китая.

— Наиболее популярным направлением выездного туризма стала Турция – в эту страны турфирмами отправлены 38,1 тыс. человек (22,6% от общего числа обслуженных российских туристов и 30,2% от числа туристов, отправленных в зарубежные туры). В Таиланде отдохнули 19,5% от общего числа обслуженных российских граждан, Вьетнаме – 9,9%, Китае – 5,3%, Греции – 4%, ОАЭ и на Кипре – по 2,2%, Чешской Республике – 1,4%, Индии – 1,3%, Италии – 1%. География зарубежного туризма российских граждан, обслуженных турфирмами региона, в общей сложности насчитывает 88 стран мира, — уточнили в Новосибирскстате.

Отмечается, что в 2018 году Новосибирская область лидирует в Сибирском федеральном округе по основным показателям, характеризующим деятельность турфирм. Среди всех субъектов Российской Федерации по численности обслуженных туристов область занимает 11-е место, по суммарной стоимости реализованного населению туристского продукта – 6-е.

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