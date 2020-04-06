Аграриям региона перечислено около полумиллиарда рублей

В регионе завершается подготовка к проведению комплекса весенне-полевых работ – активными темпами идет приобретение ГСМ, минеральных удобрений и техники, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что правительство Новосибирской области перечислило аграриям 475 млн рублей средств господдержки.

Губернатор обратил внимание что благодаря заключенному соглашению, компания «Газпромнефть» предоставляет сельхозпроизводителям дополнительную скидку в 500 рублей за каждую приобретенную тонну дизельного топлива.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, организации региона завершают подготовку к проведению комплекса весенне-полевых работ.

По его словам, общая посевная площадь, согласно принятых рабочих планов на проведение весенне-полевых работ составит 2 млн 260 тыс. га, что на 37 тыс. га выше уровня прошлого года. Яровые культуры будут размещены на площади 1 млн 891 тыс. га, прогнозируется дальнейший рост посевных площадей технических культур, посевные площади овощей и картофеля останутся на уровне прошлого года.

В посевной кампании будут участвовать 1300 сельхозпроизводителей. Под яровой сев текущего года сельхозорганизациями подготовлено 1 млн 261 тыс. га земли. Готовность сельскохозяйственной техники на текущую дату оценивается на уровне 88,5%. Темпы накопления материально-технических ресурсов выше уровня прошлого года. Сельхозпроизводителями региона приобретено 17,6 тыс. тонн дизельного топлива и 1219 тонн автобензина.

Кроме того, для проведения ярового сева имеется 296,2 тыс. тонн семян (100,3 % к потребности), их кондиционность составляет 92,8%. Приобретено 11 тысяч тонн оригинальных и элитных семян, 56 тыс. тонн минеральных удобрений при плане в 76 тыс. тонн. На вопрос приобретения удобрений особое внимание обратил Губернатор Андрей Травников. В связи с повышением отпускной цены он поручил продублировать в Минпромторг России письмо о принятии соответствующих решений, ранее направленное в Минсельхоз России.

Также наблюдается рост темпов технического переоснащения сельскохозяйственного производства. В этом году планируется приобрести дорогостоящей высокопроизводительной техники в количестве 953 единицы на общую сумму 4 млрд 807 млн рублей, уже приобретено техники 370 единиц.

Для проведения всего комплекса весенне-полевых работ на территории региона необходимо 7 млрд 460 млн рублей – это собственные средства сельхозпроизводителей, кредиты банков, а также меры господдержки. Наиболее существенная часть финансовых ресурсов будет выделена на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений, ГСМ, запасных частей. Правительством региона с начала года в рамках подготовки к сезонным полевым работам направлено аграриям региона 475 млн рублей средств государственной поддержки. Всего в этом году господдержка отрасли АПК, в том числе на проведение посевной, планируется в объеме 2,9 млрд рублей (из них 1,7 млрд – средства областного бюджета).

— С учетом прогнозов погоды на апрель планируется выход первых агрегатов в поле 15 апреля. В целом, к яровому севу сельхозорганизации Новосибирской области должны приступить в оптимальные агротехнологические сроки – третьей декаде апреля или первой декаде мая, — сообщил Евгений Лещенко.

Фото: pixabay.com, автор- ivabalk