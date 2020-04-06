Самоизоляция сказалась на росте трафика у провайдеров

— Чем больше людей находится дома, тем больше спрос на услуги широкополосного доступа. На прошедшей неделе на территории Новосибирска мы зафиксировали рост трафика на уровне 20%. Нагрузка повышенная, но не катастрофическая, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель директора Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Виталий Лапицкий. — Количество заказов на подключение у нас выросло на 20%, что соответствует сезонному фактору.

Генеральный директор ООО «Сибирские сети» Александр Шиляев динамику не указал, но отметил, что такую же нагрузку компания испытывает в новогодние праздники.

— Мы умеем справляться с таким трафиком, поэтому сети работают в штатном режиме, — отметил он. — Мы также фиксируем рост заказов — примерно на 30%, в том числе, в связи с тем, что школьники, студенты переходят на дистанционное обучение. Такая динамика для нас не очень характерна.

По словам Лапицкого в сети «Ростелекома» почти весь рост трафика был обеспечен увеличением потребления фильмов и сериалов. На этой неделе в компании ожидают всплеск потребления контента на платформе «Лицей», где собраны образовательные и развивающие программы. В «Сибирских сетях» в лидерах роста стриминговое видео на канале YouTube.

Карантин на отрасль повлиял ростом количества заявок на системные ошибки в сети. При этом Виталий Лапицкий утверждает, что это связано с возросшей активностью оставшихся дома новосибирцев, так как количество самих повреждений в сети не изменилось. Александр Шиляев рассказал, что в первое время возникали сложности с УК и ТСЖ, так «как куда-то исчезли люди, которые выдают ключи». Сейчас ситуация стабилизировалась.

Участники пресс-конференции отметили, что дальнейшего роста трафика не ожидают, так как апрель, в стандартных условиях, обычно характеризуется снижением трафика, так как потребители начинают разъезжаться.

— Уже сегодня было видно, что количество автотранспорта на улицах Новосибирска увеличилось. Народ насиделся за неделю дома и выходит на работу. Думаю, что эта неделя уже покажет останется ли нагрузка на домашние сети на прежнем уровне или пойдет на спад, вернется к сезонным значениям, — резюмировал Виталий Лапицкий.

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