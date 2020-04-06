Падение курса рубля привело к ажиотажному спросу на жилье

В условиях неопределенности, россияне делают ставку на недвижимость. Аналитики Авито Недвижимости заметили, что спрос в I квартале 2020 года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Пик роста наблюдался во вторую и третью недели марта, когда показатели резко выросли на 26%, а затем — на 12%. Чтобы удовлетворить ажиотажный спрос, продавцы увеличили объем предложения — по данным аналитиков Авито, оно выросло на 13%

В условиях самоизоляции россияне стали больше времени проводить в интернете и эксперты Авито Недвижимость предполагают, что теперь у них есть больше времени, чтобы подготовить почву для решения важных вопросов, связанных с покупкой квартиры, в будущем.

За I квартал 2020 цены самый большой рост цен наблюдался в Краснодарском крае (6%), Приморском крае (4%) Иркутской области (3,6%).

Самое большое подорожание наблюдается в Сочи — за I квартал стоимость квадратного метра вторичной недвижимости увеличилась на 6%. Высокие показатели роста также замечены Иркутске (3,6%), Тюмени (2,6%) и Калининграде (1,9%). В Новосибирской области за I квартал вторичка подорожала на 1,5%.

За год, по данным Авито Недвижимость, стоимость квадратного метра в Новосибирской области выросла на 6,1% (с 63 798 рублей за кв. метр в Iквартале 2019 года до 67 700 рублей в I квартале 2020 года).

Фото: Юлия Данилова