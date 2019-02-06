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Аграриям региона перечислены первые 50 млн рублей на подготовку к посевной-2019

Средства направлены на возмещение части затрат на приобретенную технику и оборудование.
  • 06/02/2019, 11:09
50 млн рублей направлено правительством Новосибирской области аграриям региона

50 млн рублей направлено правительством Новосибирской области аграриям региона на возмещение части затрат за приобретенную технику и оборудование – эти средства господдержки стали первыми в 2019 году. Всего на этот год в областном бюджете заложено 2,9 млрд рублей на поддержку отрасли АПК, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, на этой неделе сельхозпроизводителям запланировано перечислить еще 40 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- anned

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