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В АО «РЭС» подвели итоги профессиональных конкурсов

  • 06/02/2019, 10:31
Повышение профессионального уровня способствует улучшению состояния электросетевого комплекса в целом.

В АО «РЭС» подвели итоги профессиональных конкурсовВ конце января 2018 года были подведены итоги ежеквартальных конкурсов по определению лучшего мастерского участка и образцовой электроустановки в филиалах АО «РЭС».

Конкурсы профессионального мастерства, проводимые в Обществе, являются важным инструментом в достижении одной из основных стратегических целей предприятия – повышение уровня надёжности и эффективности функционирования объектов электросетевого хозяйства.

Проведение подобных конкурсов не только позволяет стимулировать сотрудников на достижение высоких результатов производственной деятельности, но и обеспечивает постоянный обмен передовым опытом. В итоге, повышение профессионального уровня способствует улучшению состояния электросетевого комплекса в целом.

По результатам работы за IV квартал 2018 года в конкурсе «Образцовая электроустановка АО «РЭС» победителем признана электроустановка, обслуживаемая Северным РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети», – закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 10 кВ подстанции (ПС) 110 кВ Челюскинская.

Итоги конкурса «Лучший мастерский участок» преподнесли своеобразный сюрприз –сразу 2 команды набрали равное количество баллов, поделив первое место в данной номинации. Победителями признаны коллективы Половинского участка Краснозёрского РЭС филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети» и 2 участок (ПС Текстильная) Западного РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети».

В ближайшее время эти подразделения традиционно примут коллег из соседних филиалов, чтобы провести очередное мероприятие по обмену передовым опытом, распространение которого обеспечивает непрерывный процесс совершенствования деятельности предприятия, что, в свою очередь, позволяет добиться повышения уровня технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства и обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

 Фото пресс-служба АО «РЭС»

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