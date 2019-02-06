В Росреестре зарегистрировали снижение регистрационных записей об ипотеке

В Управлении Росреестра по Новосибирской области по итогам работы за январь отметили снижение регистрационных записей об ипотеке на 4% с 4759 записей в январе прошлого года до 4557 записей в январе текущего года, сообщили в пресс-службе ведомства.

По сравнению с показателями 2017 года количество зарегистрированных ипотек в текущем году выросло на 39% и составляло в январе 2017 года 2790 записей.

Всего в январе 2019 года в ЕГРН внесено 32837 регистрационных действий (записей о правах и обременениях прав). Записи об ипотеке составляют 14% от общего количества регистрационных действий, в январе 2018 года ипотека составляла 15% от общего количества зарегистрированных прав, обременений прав.

По количеству ипотечных сделок Новосибирская область уже несколько лет занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе.

Фото: Ростислав Нетисов