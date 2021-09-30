Аграрный комитет регионального парламента подкорректировали

Сентябрьская сессия Заксобрания области утвердила ряд изменений в составе комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношением.

Первое изменение, как уже было анонсировано ранее, связано с утверждением на пост председателя комитета главы совета директоров агрохолдинга «Половинновский элеватор» Дениса Субботина («Единая Россия»), ранее занимавшего должность заместителя председателя комитета. Напомним, что пост стал вакантным после того, как его покинул начальник управления Пенсионного фонда по Новосибирской области Александр Терепа, возглавивший комитет по строительству, ЖКХ и тарифам взамен сдавшего мандат Александра Морозова («Единая Россия»), в отношении которого в настоящий момент ведется уголовное дело.

Стоит напомнить, что назначение агрария Субботина в руководство профильного комитета стало в большей степени исключением в управленческом раскладе Заксобрания, сложившемся в текущем созыве. По итогам первой сессии в сентябре 2020 года, после вмешательства прокуратуры, большинство руководителей комитетов «рассадили» так, чтобы профиль комитета не пересекался с их основной деятельностью — во избежание возможного конфликта интересов. На должность главы бюджетного комитета был назначен Федор Николаев (в шестом созыве возглавлял транспортный комитет, аффилирован с АО «Новосибирскавтодор»), аграрный комитет возглавил Александр Терепа (комитет по законодательству, возглавляет Пенсионный фонд Новосибирской области), комитет по транспорту — Майис Мамедов (строительный комитет, основной собственник ГК «Первый строительный фонд»), строительный комитет — Александр Морозов (комитет по бюджету, аффилирован с ЗАО «Коченевская птицефабрика»), комитет по законодательству — Олег Подойма (аграрный комитет, аффилирован с агрохолдингом ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская»).

Второе изменение — количественного характера, связано оно с увеличением численности комитета. Как сообщил в докладе на сессии первый вице-спикер Андрей Панферов («Единая Россия»), поступило заявление от директора ЗАО «ЗЖБИ-4» Николая Мочалина («Единая Россия») о переводе его в комитет по АПК из комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Таким образом, теперь в составе аграрного комитета работают девять депутатов. Помимо упомянутых Субботина и Мочалина, это Анатолий Жуков («Единая Россия»), Роман Казаков (ЛДПР), Александр Калиниченко («Единая Россия»), Юрий Кошкин («Единая Россия»), заместитель председателя Виктор Кушнир («Единая Россия»), Сергей Левшенков («Новые люди») и заместитель председателя Роман Яковлев (КПРФ).