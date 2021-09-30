Глава новосибирского Минсоцразвития покидает должность

С завтрашнего дня становится вакантной должность главы Министерства труда и социального развития Новосибирской области, которую покидает Ярослав Фролов. Об этом в ходе сентябрьской сессии Заксобрания объявил председатель регионального парламента Андрей Шимкив во время обсуждения ряда законопроектов социальной направленности, по которым Фролов выступал в качестве докладчика. Куда именно уходит министр, спикер не сказал, только намекнув, что недалеко от социальной сферы.

Второй намек относительно возможных кадровых изменений в министерстве прозвучал во время диалога Андрея Шимкива и председателя комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина.

— К сожалению, пока неизвестно, кто возглавит министерство, — заявил Гришунин, выступавший по социальным вопросам в качестве содокладчика министра Фролова.

Однако, как выяснилось, кое-что все-таки известно, хоть и неофициально.

— Меня спрашивают, уж не Гришунин ли станет министром? — обратился председатель Заксобрания к председателю комитета.

В ответ на это Игорь Гришунин рапортовал, что если Родина прикажет, то он будет готов занять данную должность.

Более конкретной информации о грядущих кадровых переменах в составе министерства в рамках сессии не звучало ни со стороны министра, ни со стороны спикера, ни со стороны председателя профильного комитета.

Напомним, в августе в министерство соцразвития на должность замминистра перешел начальник управления по демографической политике мэрии и экс-руководитель муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Владимир Машанов.

Стоит отметить, что Минсоцразвития — это уже второе «обезглавленное» министерство региона за 2021 год. В начале августа свой пост покинул глава Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, отправившийся на повышение — на работу в Минцифры РФ. Его преемник на должности до сих пор не назначен. В настоящее время соответствующие обязанности исполняет Сергей Цукарь, непосредственно после ухода министра данный функционал был возложен на другого его заместителя — Павла Жучкова.