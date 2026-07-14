Власти Новосибирска обещают закопать провал на Горском за три недели

Устранение провала грунта в микрорайоне Горский в Новосибирске потребует длительных восстановительных работ. По информации, прозвучавшей на оперативном совещании в мэрии, причиной произошедшего, стала поломка водопроводной трубы, которая повисла и сломалась из-за пустоты, образовавшейся в результате повреждения канализационного коллектора.

По словам главы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, провал уходит на глубину 15 метров, где проходит крупный коллектор диаметром 2 метра. Основная проблема заключается в восстановлении инфраструктуры.

По оценкам властей, на устранение последствий уйдет около трех недель. В план работ входит ремонт коллектора, восстановление водопровода и обратная засыпка котлована, а также последующее благоустройство территории.

Огромная яма образовалась во дворе дома в воскресенье, 12 июля. По сообщениям местных жителей, она продолжает увеличиваться.

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