Агростраховщиков беспокоит состояние сельхозкультур в Сибири

По состоянию на 7 июня в южных областях Поволжья, Уральского региона и Сибири сформировалась выраженная зона, в которой развитие сельхозкультур происходит с серьезной задержкой. Об этом свидетельствуют данные системы космического мониторинга Национального союза агростраховщиков, которые союз представил 10 июня на III Всероссийской конференции «Информационные технологии на службе агропромышленного комплекса России», сообщили в пресс-службе Национального союза агростраховщиков (НСА).

— Система космического мониторинга, применяемая в НСА, позволяет оценить состояние зеленой массы растений, наблюдаемой с помощью спутников, по так называемому индексу вегетации. По данным на 7 июня выраженное снижение этого индекса до негативного уровня 0,3 – 0,4 наблюдалось практически на всех территориях, прилегающих к границе с Казахстаном, — комментирует президент НСА Корней Биждов. — В зоне действия неблагоприятных природных факторов, которые замедлили рост растений, находятся восток и центр Волгоградской области, восток Саратовской, центр и восток Оренбургской области, юг Омской и Новосибирской областей, а также более половины территории Алтайского края.

По оценке специалистов НСА, если осадки, прогнозируемые в ближайшие две недели в регионах Сибири, могут стабилизировать ситуацию с развитием сельхозкультур, то в регионах среднего Поволжья и Южного Урала осадков в этот период не ожидается. Температурный фон при этом остается достаточно высоким.

Такое начало сельскохозяйственного сезона позволяет предположить возможность реализации в текущем году различных сценариев, в том числе и негативных.

— Специалисты НСА обратили внимание, что сравнительный анализ текущей ситуации с сельхозкультурами и аналогичных данных по состоянию на 7 июня 2010 года дает очень сходную картину, — отметил президент НСА. — Зона действия неблагоприятных факторов, прежде всего дефицита влаги, до конца сезона еще может расшириться.

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