Лайк в поддержку бизнеса

По данным агентства Блумберг (США) 80% новых американских бизнесов закрываются в течение первых 1,5 лет. Учитывая тот факт, что в Соединенных Штатах условия для развития бизнеса намного более привлекательны, чем в России, не кажется удивительной печальная статистика отечественного предпринимательства: всего 10% российских компаний существуют более года. Если же вы попали в число счастливчиков, чей бизнес работает уже 2 или 3 года, не спешите радоваться – среди тех компаний, что преодолели годовой рубеж, отметить 5-летний юбилей суждено лишь одной трети.
Можно ли что-то сделать, чтобы не пополнить собой ряды неудавшихся бизнесменов? Можно. И хорошая новость заключается в том, что стратегия бизнес-успеха доступна каждому. Важно лишь понять, в чем она заключается. И вот здесь на помощь приходят профессионалы – успешные молодые предприниматели во главе с Аязом Шабутдиновым. Основанный ими Like Центр ставит своей целью помочь людям раскрыть их бизнес-таланты и воплотить в жизнь самые смелые проекты. Здесь дают практические инструменты для развития своего дела, учат правильному бизнес-мышлению и способны вдохновить на заработок первого миллиона.
На сайте likecentre.ru вы узнаете о истории компании Лайк Центр, познакомитесь с командой проекта и получите подробную информацию о программах и мероприятиях. Причем пользу для себя здесь найдут как те, кто только задумывается об открытии собственного дела, так и начинающие предприниматели, и даже опытные бизнесмены. Множество лайфхаков смогут почерпнуть и руководители любого уровня, не планирующие становиться собственниками, но нацеленные на карьерный рост и прокачивание бизнес-мышления.
Сейчас Лайк Центр предлагает следующие продукты:
В зависимости от программы обучение может продолжаться от 1 дня до 6 месяцев, проводиться в онлайн или офлайн формате.А еще вы можете приобрести франшизу Like Центр и получить таким образом готовый прибыльный бизнес.
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Фото с сайта Like Центр
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