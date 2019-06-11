Лайк в поддержку бизнеса

По данным агентства Блумберг (США) 80% новых американских бизнесов закрываются в течение первых 1,5 лет. Учитывая тот факт, что в Соединенных Штатах условия для развития бизнеса намного более привлекательны, чем в России, не кажется удивительной печальная статистика отечественного предпринимательства: всего 10% российских компаний существуют более года. Если же вы попали в число счастливчиков, чей бизнес работает уже 2 или 3 года, не спешите радоваться – среди тех компаний, что преодолели годовой рубеж, отметить 5-летний юбилей суждено лишь одной трети.

Можно ли что-то сделать, чтобы не пополнить собой ряды неудавшихся бизнесменов? Можно. И хорошая новость заключается в том, что стратегия бизнес-успеха доступна каждому. Важно лишь понять, в чем она заключается. И вот здесь на помощь приходят профессионалы – успешные молодые предприниматели во главе с Аязом Шабутдиновым. Основанный ими Like Центр ставит своей целью помочь людям раскрыть их бизнес-таланты и воплотить в жизнь самые смелые проекты. Здесь дают практические инструменты для развития своего дела, учат правильному бизнес-мышлению и способны вдохновить на заработок первого миллиона.

На сайте likecentre.ru вы узнаете о истории компании Лайк Центр, познакомитесь с командой проекта и получите подробную информацию о программах и мероприятиях. Причем пользу для себя здесь найдут как те, кто только задумывается об открытии собственного дела, так и начинающие предприниматели, и даже опытные бизнесмены. Множество лайфхаков смогут почерпнуть и руководители любого уровня, не планирующие становиться собственниками, но нацеленные на карьерный рост и прокачивание бизнес-мышления.

Сейчас Лайк Центр предлагает следующие продукты:

Скорость – практический курс, где научат анализировать конкурентов, строить и проверять гипотезы, и зарабатывать на этом деньги;

Масштабирование – программа, которая даст новые знания и работающие инструменты для создания и развития бизнеса;

Поколение 2.0 – программа для тех, кто хочет за 1 день получить самую ценную информацию, основанную на бизнес-опыт сотен тысяч участников курсов и всей группы компаний Like;

Миллион с гарантией – пошаговая инструкция с сопровождением, позволяющая за полгода заработать 1000000 рублей;

Лекции – Аяз Шабутдинов на своем примере расскажет о том, какое мышление помогает добиться жизненного успеха;

Инстаграм – практические советы по раскрутке в Instagram от популярных блогеров;

Наставник – программа для тех, кто хочет найти себя в новом деле, научиться хорошо зарабатывать в любой сфере и самому стать наставником, помогающим достигать финансовых результатов;

Наставничество – это сопровождение опытным бизнесменом, направленное на достижение участником супер-цели.

В зависимости от программы обучение может продолжаться от 1 дня до 6 месяцев, проводиться в онлайн или офлайн формате.А еще вы можете приобрести франшизу Like Центр и получить таким образом готовый прибыльный бизнес.

Честность с партнерами и стратегия взаимовыгодного сотрудничества вкупе с высоким качеством продукта – те базовые принципы, что позволили Группе компаний Like добиться успеха самим и привести к нему своих клиентов. Заходите на сайт likecentre.ru, возможно, здесь вы найдете программу, которая поможет приблизиться к мечте!

Фото с сайта Like Центр