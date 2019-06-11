Почти 500 дефектов на теплосетях выявили энергетики с начала испытаний в Новосибирске

Испытания теплосетей проходили в зонах Новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и Кировской районной котельной (ЦЕХ №1). Под временное отключение от горячего водоснабжения попали 4 628 потребителей.

С начала гидравлических испытаний энергетикам СГК удалось выявить 487 дефектов на теплосетях: 145 – на магистральных и 342 – на внутриквартальных. На сегодняшний день 281 дефект уже устранили. В мероприятиях задействован весь оперативный персонал новосибирского теплосетевого подразделения СГК. Ремонты теплосетей ведут более 500 сотрудников. Ежедневно задействовано от 71 до 95 единиц техники, 70 оперативных бригад.

Напомним, 10 июня начались гидравлические испытания по самой крупной зоне ТЭЦ-5. Под опрессовку попадают теплосети, расположенные на более, чем 100 улицах города.

Испытания и последующие ремонты проводятся в круглосуточном режиме.

Отметим, при проведении испытаний используется вода безопасной температуры – до 40 градусов Цельсия. Однако энергетики просят горожан соблюдать осторожность на улицах вблизи теплотрасс. Особое внимание необходимо уделить детям — рассказать им о правилах безопасности и не оставлять без присмотра. При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: (383) 289-01-47.

Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей. Это важнейшее условие их подготовки к следующему отопительному сезону.

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Фото: пресс-служба СГК