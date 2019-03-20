АИР намерен увеличить портфель заказов Биотехнопарка

— В 2018 году наш портфель пополнился еще одним проектом — мы сопровождаем деятельность «Биотехнопарка». Сегодня из собственных средств на обеспечение деятельности АО УК «Биотехнопарк» АИР направил заем 52 млн руб, — сообщил на заседании комитета по бюджету регионального парламента гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов.
Он отметил, что до конца апреля перед АИР стоит первоочередная задача — максимально сократить издержки на деятельность Биотехнопарка. Основная задача — расширить портфель заказов, увеличить их доходность.
За 2019 год АИР планирует вывести Биотехнопарк на самоокупаемость.
Фото: Юлия Данилова
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