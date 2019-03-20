АИР намерен увеличить портфель заказов Биотехнопарка

— В 2018 году наш портфель пополнился еще одним проектом — мы сопровождаем деятельность «Биотехнопарка». Сегодня из собственных средств на обеспечение деятельности АО УК «Биотехнопарк» АИР направил заем 52 млн руб, — сообщил на заседании комитета по бюджету регионального парламента гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов.

Он отметил, что до конца апреля перед АИР стоит первоочередная задача — максимально сократить издержки на деятельность Биотехнопарка. Основная задача — расширить портфель заказов, увеличить их доходность.

Напомним, на минувшей неделе решением совета директоров «УК Биотехнопарк» председателем совета директоров управляющей компании был назначен депутат заксобрания Глеб Поповцев. В конце недели произошла смена директора Биотехнопарка — на место Елены Гутовой был назначен замдиректора департамента по работе с инвесторами АИР Александр Иванов.

За 2019 год АИР планирует вывести Биотехнопарк на самоокупаемость.

Фото: Юлия Данилова