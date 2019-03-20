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АИР намерен увеличить портфель заказов Биотехнопарка

Первоочередная задача агентства — максимально сократить издержки на деятельность Биотехнопарка.
  • 20/03/2019, 17:05
биотехнопарк

— В 2018 году наш портфель пополнился еще одним проектом — мы сопровождаем деятельность «Биотехнопарка». Сегодня из собственных средств на обеспечение деятельности АО УК «Биотехнопарк» АИР направил заем 52 млн руб, — сообщил на заседании комитета по бюджету регионального парламента гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов.

Он отметил, что до конца апреля перед АИР стоит первоочередная задача — максимально сократить издержки на деятельность Биотехнопарка. Основная задача — расширить портфель заказов, увеличить их доходность.

Глеб Поповцев возглавил совет директоров Биотехнопарка

Глеб Поповцев возглавил совет директоров Биотехнопарка

Напомним, на минувшей неделе решением совета директоров «УК Биотехнопарк» председателем совета директоров управляющей компании был назначен депутат заксобрания Глеб Поповцев. В конце недели произошла смена директора Биотехнопарка — на место Елены Гутовой был назначен замдиректора департамента по работе с инвесторами АИР Александр Иванов.

За 2019 год АИР планирует вывести Биотехнопарк на самоокупаемость.

Фото: Юлия Данилова

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