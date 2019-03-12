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Глеб Поповцев возглавил совет директоров Биотехнопарка

Депутат перешел в бюджетный комитет, чтобы контролировать деятельность паркового проекта.
  • 12/03/2019, 14:41
Глеб Поповцев возглавил совет директоров Биотехнопарка
С момента создания Биотехнопарка председателем совета директоров был совладелец ГК SFM (резидент Биотехнопарка) Андрей Бекарев.

По информации InfoPro54, решением совета директоров АО УК «Биотехнопарк» председателем совета назначен депутат регионального парламента Глеб Поповцев. Ранее он входил в состав совета директоров от законодательного органа власти вместе со своим коллегой Александром Аксеновым. С момента создания Биотехнопарка председателем совета был совладелец ГК SFM (резидент Биотехнопарка) Андрей Бекарев.

— Данное решение коллегиальное. Выборы состоялись сегодня. Большинством голосов моя кандидатура утверждена на должность председателя совета директоров, — подтвердил Глеб Поповцев. — В рамках Заксобрания Новосибирской области, в том числе председателем парламента Андреем Шимкивом, неоднократно обсуждалось, что бюджетные деньги должны эффективно работать. Поэтому моя основная задача —  консолидировать всех участников процесса развития Биотехнопарка и направить всю энергию резидентов, работников, совета директоров на выполнение задачи, поставленной губернатором Новосибирской области, чтобы в 2020 году Биотехнопарк вышел на безубыточность. Все наши усилия будут направлены на то, чтобы обеспечить безубыточную и эффективную работу предприятия, отдачу бюджетных средств и, самое главное, на развитие Биотехнопарка в интересах его резидентов, а также Новосибирской области. В рамках программы «Академгородок 2.0» Биотехнопарку отводится большая роль.

Собеседник InfoPro54 отметил, что решение о смене директора Биотехнопарка (Елены Гутовой) на совете директоров не рассматривалось.

— Сейчас минэкономразвития Новосибирской области разработало план развития Биотехнопарка, который был представлен на прошлом бюджетном комитете. Он наиболее выверен и проверен, и мы должны работать в его рамках. В то же время, если будут необходимы коррективы, то мы готовы их вносить. В целом я за то, чтобы широкая общественность принимала участие в развитии Биотехнопарка, — подчеркнул Глеб Поповцев.

На заседании аграрного комитета регионального парламента было принято решение о переходе Глеба Поповцева в бюджетный комитет, вместо Юрия Зозули. Его место в комитете займет Михаил Вересовой, недавно получивший мандат депутата.

Экс-председатель совета директоров УК Биотехнопарк Андрей Бекарев пояснил редакции, что отсутствовал на заседании совета директоров. Он также отметил, что не планирует выставлять свою кандидатуру в качестве члена совета директоров на ежегодном собрании акционеров УК «Биотехнопарк» в июне, так как считает, что все задачи, поставленные перед Биотехнопарком в момент становления проекта, уже выполнены.

— Смена руководства происходит в соответствии с требованиями депутатского корпуса. При этом я подчеркну, что Биотехнопарк не только вышел на все запланированные ранее показатели, но и перевыполнил их. Фактически это самый успешный парковый проект, в котором принимала участие Новосибирская область, и самый эффективный среди биотехнопарков России, — заявил Бекарев. —  Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на то, что Биотехнопарк потерял часть потенциальных клиентов из-за возникших сложностей, площадка заполнена резидентами, налоги в бюджет поступают, выручка растет. Даже у Центра коллективного пользования, который изначально рассматривался как субсидируемая структура, есть возможность выйти на самоокупаемость.

По словам Бекарева, сейчас он намерен сосредоточиться на реализации собственных проектов, в том числе тех, которые расположены на территории Биотехнопарка.

На финансовое оздоровление Биотехнопарка предложили заложить 170 млн рублей

Напомним, на февральском заседании бюджетного комитета регионального парламента министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова представила программу развития Биотехнопарка. По ее словам, для выхода на безубыточность в течении двух лет УК необходима субсидия в размере 170 млн рублей. Депутаты заявили, что для эффективного развития паркового проекта необходимо финансовое оздоровление компании, а также смена руководства.

На заседании совета по инвестициям Новосибирской области представители АО «Агентство инвестиционного развития» рассказали, что на безубыточность УК «Биотехнопарка» выйдет в 2020 году.

АИР отчитался о результатах работы

АИР привлек в регион более 4,8 млрд рублей инвестиций

По данным минэкономразвития Новосибирской области, за 2011-2017 годы областной бюджет вложил в Биотехнопарк 881 млн рублей (из них около 70 млн рублей субсидий), федеральный — 216,3 млн (средства на приобретение инновационного оборудования), местный — 78,6 млн; всего 1,036 млрд рублей. При этом из федерального бюджета в регион поступила компенсация за 2016-2018 годы — 394 млн рублей. Для ее начисления налоговая служба тщательно анализировала поступления от резидентов парка в федеральный бюджет. Крупнейшие резиденты проекта (АО «НПК Катрен», АО «Вектор Бест», ООО «Ангиолайн» и ООО «СФМ Фарм») за 2016-2017 годы заплатили в бюджет более 1 млрд рублей. Налоги УК на конец 2018 года составили 105 млн рублей. В итоге прямой бюджетный эффект составил 2,041 млрд рублей, сальдо бюджетных вложений и доходов — 1,07 млрд.

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