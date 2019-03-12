Глеб Поповцев возглавил совет директоров Биотехнопарка

По информации InfoPro54, решением совета директоров АО УК «Биотехнопарк» председателем совета назначен депутат регионального парламента Глеб Поповцев. Ранее он входил в состав совета директоров от законодательного органа власти вместе со своим коллегой Александром Аксеновым. С момента создания Биотехнопарка председателем совета был совладелец ГК SFM (резидент Биотехнопарка) Андрей Бекарев.
— Данное решение коллегиальное. Выборы состоялись сегодня. Большинством голосов моя кандидатура утверждена на должность председателя совета директоров, — подтвердил Глеб Поповцев. — В рамках Заксобрания Новосибирской области, в том числе председателем парламента Андреем Шимкивом, неоднократно обсуждалось, что бюджетные деньги должны эффективно работать. Поэтому моя основная задача — консолидировать всех участников процесса развития Биотехнопарка и направить всю энергию резидентов, работников, совета директоров на выполнение задачи, поставленной губернатором Новосибирской области, чтобы в 2020 году Биотехнопарк вышел на безубыточность. Все наши усилия будут направлены на то, чтобы обеспечить безубыточную и эффективную работу предприятия, отдачу бюджетных средств и, самое главное, на развитие Биотехнопарка в интересах его резидентов, а также Новосибирской области. В рамках программы «Академгородок 2.0» Биотехнопарку отводится большая роль.
Собеседник InfoPro54 отметил, что решение о смене директора Биотехнопарка (Елены Гутовой) на совете директоров не рассматривалось.
— Сейчас минэкономразвития Новосибирской области разработало план развития Биотехнопарка, который был представлен на прошлом бюджетном комитете. Он наиболее выверен и проверен, и мы должны работать в его рамках. В то же время, если будут необходимы коррективы, то мы готовы их вносить. В целом я за то, чтобы широкая общественность принимала участие в развитии Биотехнопарка, — подчеркнул Глеб Поповцев.
На заседании аграрного комитета регионального парламента было принято решение о переходе Глеба Поповцева в бюджетный комитет, вместо Юрия Зозули. Его место в комитете займет Михаил Вересовой, недавно получивший мандат депутата.
Экс-председатель совета директоров УК Биотехнопарк Андрей Бекарев пояснил редакции, что отсутствовал на заседании совета директоров. Он также отметил, что не планирует выставлять свою кандидатуру в качестве члена совета директоров на ежегодном собрании акционеров УК «Биотехнопарк» в июне, так как считает, что все задачи, поставленные перед Биотехнопарком в момент становления проекта, уже выполнены.
— Смена руководства происходит в соответствии с требованиями депутатского корпуса. При этом я подчеркну, что Биотехнопарк не только вышел на все запланированные ранее показатели, но и перевыполнил их. Фактически это самый успешный парковый проект, в котором принимала участие Новосибирская область, и самый эффективный среди биотехнопарков России, — заявил Бекарев. — Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на то, что Биотехнопарк потерял часть потенциальных клиентов из-за возникших сложностей, площадка заполнена резидентами, налоги в бюджет поступают, выручка растет. Даже у Центра коллективного пользования, который изначально рассматривался как субсидируемая структура, есть возможность выйти на самоокупаемость.
По словам Бекарева, сейчас он намерен сосредоточиться на реализации собственных проектов, в том числе тех, которые расположены на территории Биотехнопарка.
На заседании совета по инвестициям Новосибирской области представители АО «Агентство инвестиционного развития» рассказали, что на безубыточность УК «Биотехнопарка» выйдет в 2020 году.
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