АИР Новосибирской области открыло представительство в Москве

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области открыло представительство в Москве, сообщили в пресс-службе АИР Новосибирской области.

— Большинство головных офисов крупных федеральных и международных компаний, потенциально готовых к инвестированию, расположены в столице. Здесь же — пул правительственных организаций, фонды, посольства и торговые представительства стран мира. Для того, чтобы работа с ними была более эффективной, необходимо постоянное представительство региона в Москве. Кроме того, эта площадка даст новые возможности новосибирским компаниям для продвижения своего бизнеса за пределами области, — подчеркнул генеральный директор АИР Александр Зырянов.

По его словам, на площадке представительства АИР планируется проведение дискуссионных сессий, круглых столов, питч-сессий, роуд-шоу с участием компаний-потенциальных инвесторов, где будут презентованы возможности для ведения бизнеса в регионе и конкретные инвестиционные предложения. Также на этой площадке новосибирские компании могут встречаться и вести переговоры с партнёрами.

— Специалисты представительства АИР будут вести поиск инвесторов и консультировать их по вопросам реализации проектов на территории Новосибирской области. Также они будут представлять интересы региона в федеральных органах государственной власти, общественных и бизнес-организациях, принимать участие в профильных мероприятиях (выставках, форумах, конференциях), организовывать деловые миссии потенциальных инвесторов в Новосибирскую область, — рассказали в пресс-службе АИР.

Представительство будет способствовать укреплению взаимодействия с партнёрской сетью АИР и ее расширению для привлечения инвестиций в проекты Новосибирской области. Партнерская сеть также будет пополняться финансовыми, технологическими и торговыми партнёрами в интересах новосибирских компаний. Эта деятельность будет способствовать продвижению их продукции и услуг в регионах России и за рубежом, увеличению объема экспорта.

В целом деятельность представительства АИР в Москве нацелена на активизацию экономических связей Новосибирской области на территории России и зарубежных стран.

Фото предоставлено пресс-службой АИР Новосибирской области