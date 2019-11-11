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ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на VW Caddy

  • 11/11/2019, 15:22
ВТБ Лизинг и российское представительство марки Volkswagen предоставляет специальные условия для приобретения автомобилей Caddy в лизинг.

ВТБ ЛизингВыгода может составить до 126 тыс. рублей. Акция действует до конца ноября по территории всей страны, количество автомобилей ограничено.

— Caddy — универсальный коммерческий автомобиль в компактном, но очень вместительном кузове. Мы видим спрос на эти машины. Продажи по ним в нашем портфеле в 2019 г. выросли на 70% в сравнении с показателем прошлого года. Согласно стратегии ВТБ мы стараемся предложить нашим клиентам максимально выгодные условия. Рассчитываем, что запуск данной акции позволит нарастить объемы продаж коммерческих автомобилей данной марки, — прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга АО ВТБ Лизинг.

В рамках программы лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

Фото: пресс-служба компании

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