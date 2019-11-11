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В Новосибирской области в октябре на 2,3% увеличилось потребление электроэнергии

Причины — увеличением потребления на собственные нужды ТЭС и более низкая температурой наружного воздуха.
  • 11/11/2019, 11:42
В Новосибирской области в октябре на 2,3% увеличилось потребление электроэнергии

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области за октябрь 2019 года составило 1404,5 млн кВт•ч, что на 2,3 % больше объема потребления за октябрь 2018 года, сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири рассказали, что выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области за октябрь текущего года составила 1030,7 млн кВт•ч, что на 4,9 % больше аналогичного показателя 2018 года. При этом тепловые электростанции (ТЭС) за десятый месяц 2019 года выработали 903,7 млн кВт•ч электроэнергии, что на 8,5 % больше объема выработки ТЭС за октябрь 2018 года. Выработка Новосибирской ГЭС в октябре 2019 года составила 127 млн кВт•ч, уменьшившись по сравнению с прошлым годом на 14,9 %.

— Увеличение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года обусловлено увеличением на 16 % потребления на собственные нужды ТЭС и более низкой температурой наружного воздуха (среднемесячная температура воздуха в октябре 2019 года на 0,7 °С ниже, чем октябре 2018 года). Снижение выработки Новосибирской ГЭС в октябре 2019 связано с меньшим расходом воды через гидроагрегаты при меньшей приточности воды в Новосибирское водохранилище по сравнению с октябрем 2018 года, — уточнил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода.

По его словам, за десять месяцев 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области составило 13111,5 млн кВт•ч, что на 0,8 % меньше, чем в январе – октябре 2018 года.

Отмечается, что выработка электростанций Новосибирской энергосистемы с начала 2019 года составила 10312,7 млн кВт•ч, что на 0,6 % меньше выработки за аналогичный период 2018 года. В том числе ТЭС за десять месяцев 2019 года выработали 8516,7 млн кВт•ч электроэнергии, что на 0,5 % больше объема выработки за аналогичный период 2018 года. Выработка Новосибирской ГЭС с начала 2019 года по сравнению с аналогичным показателем 2018 года уменьшилась на 5,5 % и составила 1796 млн кВт•ч.

Потребность в электроэнергии энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетоков из смежных энергосистем. Прием электроэнергии по межсистемным и межгосударственным линиям электропередачи за октябрь 2019 года составил 373,8 млн кВт•ч. Всего с начала года суммарный переток электроэнергии в Новосибирскую энергосистему достиг 2798,9 млн кВт•ч.

Фото: pixabay.com, автор- Seltiminor

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