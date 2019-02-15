В 2018 году сертификаты на маткапитал получили 15 тысяч семей региона

Количество владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал в Новосибирской области увеличилось в 2018 году почти на 15 тысяч. Всего же за время действия программы владельцами сертификатов стали более 175 тысяч семей нашего региона, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

В пенсионном фонде напомнили, что новым направлением использования средств МСК в 2018 году стала возможность семей получать ежемесячную выплату.

— Данное право распространяется на семьи с невысоким доходом, в которых с начала прошлого года появился второй ребенок. Выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, первый выплатной период рассчитан на год. По истечении – не забудьте подать новое заявление. Размер выплаты зависит от региона проживания семьи, и он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В 2019 году в нашем регионе выплата равна 11 358 рублям, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 2018 года у семей, решивших направить средства МСК на улучшение жилищных условий с использованием ипотеки, появилась возможность воспользоваться льготными условиями кредитования – по ставке 6%.

— Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми (при условии, что второй или третий ребенок появился в семье, начиная с 2018 года) и при этом дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал, не обязательно. Использовать средства можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве, — отметили в региональном ОПФР.

Второе новшество в указанном направлении связано с тем, что средства капитала можно использовать на погашение рефинансированных кредитов, выданных ранее под строительство или приобретение жилья, вне зависимости от того, когда возникло право на материнский капитал, т.е. хоть до рождения второго ребенка или последующих детей, хоть после использования МСК на улучшение жилищных условий.

Следующее по популярности направление материнского – это «вложение» капитала в образование детей.

— С января прошлого года оплатить детский сад МСК стало возможно, не дожидаясь, когда ребенку, появление в семье которого дало право на материнский капитал, исполнится 3 года. Направить средства можно одновременно на оплату за двоих или троих детей, вне зависимости от их очередности и возраста, например, сразу за младшего ребенка, и за старшего, если он ходит в детский сад. Можно также средствами капитала оплатить услуги, связанные с содержанием и образованием в дошкольном учреждении одного старшего ребенка, не дожидаясь, когда новорожденный подрастет, — рассказали в пенсионном фонде.

Также с 2018 года сократился срок принятия решения о выдаче самого сертификата на материнский капитал с 30 дней до 15 дней. Срок отсчитывается с даты подачи заявления гражданином.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru