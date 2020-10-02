«Толмачево Кейтеринг» в числе лучших предприятий LSG Group

ООО «Толмачево Кейтеринг» — совместное предприятие ООО «Новапорт Холдинг» и ведущего мирового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Group, — вошло в топ-3 лучших предприятий региона развивающихся рынков LSG Group (Африка, Ближний Восток, Индия и Восточная Европа) по итогам 2019 года, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В тройку лидеров также вошли фабрики бортового питания LSG Group в аэропортах Рига (Латвия) и Домодедово (Россия).

Ежегодно за право получить сертификат «Best EMMA CSC Awards» соревнуются более 30 предприятий общественного питания из 11 разных стран региона.

Отмечается, что в прошлом году «Толмачево Кейтеринг» впервые получило данную награду за выдающиеся финансовые показатели и качество предоставляемой продукции и услуг по итогам 2018 года.

Фото Сергея Долгодворова