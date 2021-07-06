Академпарк прокачает product-менеджеров

Продолжается прием заявок на акселерационную программу Академпарка для стартапов — бизнес-ускоритель А:СТАРТ. В обновленную программу А:СТАРТ включены тренинги по развитию компетенций в области продуктового менеджмента.

К участию в осеннем бизнес-ускорителе приглашаются начинающие предприниматели, ученые, разработчики и студенты старших курсов, желающие реализовать свои бизнес-проекты, а также специалисты, занимающиеся развитием продуктов или желающих освоить востребованную специальность с нуля.

Инноваторов в сфере IТ, приборостроения, нанотехнологий, биотехнологий и медицины на протяжении полутора месяцев ждут интенсивные образовательные блоки, общение с экспертами и применение полученных знаний на практике.

— Главная цель нового блока программы — познакомить специалистов, которые развивают продукты в компаниях со спецификой профессии. Мы надеемся, что после прохождения А:СТАРТ они смогут представлять интересы компаний на более высоком уровне или вырасти до создания собственного продукта, рассказывает Алексей Голубев, программный директор А:СТАРТ, руководитель бизнес-инкубатора Академпарка.

Мероприятия программы будут проходить преимущественно в выходные дни, и большинство тренингов можно будет посетить онлайн. Между интенсивными блоками предусмотрены этапы самостоятельной работы над проектами, еженедельные трекшн-митинги и консультации с экспертами Академпарка.

Подать заявку на бесплатное участие можно на сайте.

Напоминаем, что 10 июля пройдет бесплатный тренинг «Путь стартапа: от идеи до денег» в рамках преакселератора А:СТАРТ. У участников будет возможность погрузиться в атмосферу инновационного предпринимательства, познакомиться с экспертами и организаторами бизнес-ускорителя, задать интересующие вопросы о своем проекте и предстоящей акселерационной программе.

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