«Вектор-Бест» предоставили землю для увеличения выпуска тест-систем

Росимущество предоставило земельный участок АО «Вектор-Бест» для строительства новых производственных мощностей и складских помещений. Об этом сообщил на пресс-конференции глава регионального управления Росимущества Олег Галлямов. По его словам, ведомство подготовило документы в кратчайшие сроки, и в течение месяца участок будет передан компании для развития производства. Он подчеркнул, что речь идет о расширении выпуска тестов на различные вирусы, в том числе на ковид.

Как пояснил Infopro54 замгендиректора АО «Вектор-Бест» Александр Кравцов, проект по расширению производства компания разработала еще около 10 лет назад. Принципиальным было его месторасположение — на соседнем участке, чтобы вписать новую площадку в существующий производственный процесс.

— Там была сложная проблема с землей, так как два участка на ул. Пасечной, 3 принадлежали федеральному центру, а один — городу. Это был заросший бурьяном пустырь, но бюрократические процедуры по его вовлечению в производство решались тяжело. Ситуация изменилась только после того, как в регионе появился механизм масштабных инвестиционных проектов. Через него мы смогли сдвинуть вопрос с мертвой точки, хотя если бы не бюрократия, то мы бы уже 10 лет работали на повышенных мощностях, — отметил Кравцов.

Напомним, в сентябре 2020 года компания выходила на инвестсовет Новосибирской области с проектом по расширению производства медицинских изделий для in vitro-диагностики. В состав комплекса, который разработал инвестор, войдут производственный (6 тысяч кв. м) и складской (1 тысяча кв. м) корпуса. Объем инвестиций в проект — 600 млн рублей (без учета НДС), включая проектно-строительные и монтажные работы, а также оборудование. Компания планирует реализовывать проект за счет собственных средств. Срок инвестиционной фазы строительства — 5 лет. Срок окупаемости инвестиций — до 2029 года. Общая выручка по проекту составит 3,7 млрд рублей, чистая прибыль — более 800 млн. В комплексе будут созданы не менее 100 рабочих мест. При выходе предприятия на проектную мощность средние зарплаты составят около 84 тысяч рублей. От реализации проекта (2020-2029 годы) в консолидированный бюджет Новосибирской области поступят 353 млн рублей налогов.

Проект «Вектор-Бест» был одобрен на инвестсовете большинством голосов, хотя первый вице-губернатор Владимир Знатков рекомендовал компании подумать о том, как сократить сроки строительства. В ноябре 2020 проект получил одобрение на заседании комиссии по МИП. Если изначально «Вектор-Бест» была готова выйти на площадку осенью, либо зимой, то потом сроки сместились на май. Сейчас в качестве ориентира старта работ называется осень 2021 года.

— Все это время мы работали с Росимуществом, Министерством науки и Минэкономразвития области. Сейчас с нами должны подписать договор аренды, после этого будем вносить уточнения в бизнес-план по границам участка, и после их принятия с нами должны заключить договор, — перечисляет Александр Кравцов.

Собеседник Infopro54 признал, что за год стоимость проекта выросла из-за повышения стоимости стройматериалов, но пока инвестор надеется вписаться в заявленные год назад 600 млн рублей. Сроки ввода объекта по-прежнему составляют 5 лет: 3 года на строительство и 2 — на выход на производственные мощности.

Компания «Вектор-Бест» существует на рынке как АО с 1992 года, год основания как цеха при ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» — 1989-й. Один из крупнейших в России производителей наборов реагентов для диагностики заболеваний человека методами ИФА, ПЦР и клинической биохимии. Сейчас в компании работают около 900 человек, созданы более 20 научно-исследовательских лабораторий. Производство наборов располагается на площади 20 тысяч кв. м. До пандемии в среднем «Вектор-Бест» производил более 130 тысяч наборов продукции в месяц. В июне 2020 года — 220 тысяч наборов. Напомним, «Вектор-Бест» стал — одним из первых в России — разработчиком тест-систем для тестирования на коронавирусную инфекцию.

По данным Seldon.basis, УК компании составляет 250 тысяч рублей. По итогам 2020 года, выручка составила 8,4 млрд руб6 (в 2019-м — 4,2 млрд), чистая прибыль — 2,7 млрд (708 млн рублей).

По данным областного Минздрава, на 5 июля в регионе были проведены 1,8 млн тестов на коронавирус.