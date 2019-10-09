Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

С 1 января 2020 года по проекту положения Банка России о раскрытии информации акционерные общества будут обязаны публиковать полные отчеты и списки аффилированных лиц раз в полгода, а не ежеквартально. Об этом участникам рынка ценных бумаг рассказали эксперты Сибирского ГУ Банка России на ежегодной встрече в Новосибирске, посвященной вопросам корпоративного законодательства. В ней приняли участие эксперты Банка России, профессиональные участники рынка ценных бумаг, представители акционерных обществ и органов власти регионов Сибири, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Кроме того, с 1 января 2020 года сократится число публикуемых эмитентами существенных фактов. Сейчас этот список состоит почти из 100 позиций. Планируется, что эмитенты будут публиковать более информативные для акционеров сведения. А ряд малозначительных фактов, согласно проекту, акционерным обществам раскрывать будет не нужно. Также планируются изменения в процедуре регистрации выпусков акций. С начала следующего года такое право будет у держателей реестров ценных бумаг акционерных обществ.

— В целом все планируемые изменения направлены на устранение пробелов и противоречий в корпоративном законодательстве. Нововведения должны снизить нагрузку на акционерные общества, а также исключить дублирование информации при раскрытии, — отметила Анна Альт, начальник отдела корпоративных отношений Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что на начало 4 квартала 2019 года в Сибирском федеральном округе ведут свою деятельность более 5 200 акционерных обществ. С начала этого года с рынка ценных бумаг ушли около 800 эмитентов.

Эксперты Сибирского ГУ Банка России в 2019 году зафиксировали 740 нарушений корпоративного законодательства акционерными обществами Сибири. Чаще всего участники рынка ценных бумаг не соблюдают сроки раскрытия информации, а также допускают нарушения при созыве и проведении общих собраний акционеров.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России