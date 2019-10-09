Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

Кроме того, с 1 января 2020 года сократится число публикуемых эмитентами существенных фактов.
  • 09/10/2019, 10:10
Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

С 1 января 2020 года по проекту положения Банка России о раскрытии информации акционерные общества будут обязаны публиковать полные отчеты и списки аффилированных лиц раз в полгода, а не ежеквартально. Об этом участникам рынка ценных бумаг рассказали эксперты Сибирского ГУ Банка России на ежегодной встрече в Новосибирске, посвященной вопросам корпоративного законодательства. В ней приняли участие эксперты Банка России, профессиональные участники рынка ценных бумаг, представители акционерных обществ и органов власти регионов Сибири, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Кроме того, с 1 января 2020 года сократится число публикуемых эмитентами существенных фактов. Сейчас этот список состоит почти из 100 позиций. Планируется, что эмитенты будут публиковать более информативные для акционеров сведения. А ряд малозначительных фактов, согласно проекту, акционерным обществам раскрывать будет не нужно. Также планируются изменения в процедуре регистрации выпусков акций. С начала следующего года такое право будет у держателей реестров ценных бумаг акционерных обществ.

— В целом все планируемые изменения направлены на устранение пробелов и противоречий в корпоративном законодательстве. Нововведения должны снизить нагрузку на акционерные общества, а также исключить дублирование информации при раскрытии, — отметила Анна Альт, начальник отдела корпоративных отношений Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что на начало 4 квартала 2019 года в Сибирском федеральном округе ведут свою деятельность более 5 200 акционерных обществ. С начала этого года с рынка ценных бумаг ушли около 800 эмитентов.

Эксперты Сибирского ГУ Банка России в 2019 году зафиксировали 740 нарушений корпоративного законодательства акционерными обществами Сибири. Чаще всего участники рынка ценных бумаг не соблюдают сроки раскрытия информации, а также допускают нарушения при созыве и проведении общих собраний акционеров.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России

Популярное с сайта

Уголовное дело о фиктивной постановке на учет 78 иностранных граждан направлено в суд

08/10/2019, 17:38
Злоумышленница в своей квартире за денежное вознаграждение в размере 250 рублей осуществляла временную регистрацию иностранных граждан.

Вопросы развития благотворительности в регионе обсудил губернатор с директором фонда «Солнечный город»

08/10/2019, 14:50
Стороны рассмотрели модель системы ранней профилактики социального сиротства на территории Новосибирской области, а также возможные механизмы ее реализации.
При реформировании системы Госжилнадзора Минстрой России учтет мнения регионов

При реформировании системы Госжилнадзора Минстрой России учтет мнения регионов

08/10/2019, 14:48
Речь идет о создании Федеральной жилищной инспекции для координации деятельности региональных ГЖИ.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

Агрокластер готов к большому рывку

08/10/2019, 19:00

Физики экспериментально воссоздали среду образования первых звезд

08/10/2019, 18:46

Томичи купили новосибирские активы «Копитании»

08/10/2019, 18:16

Новосибирские перевозчики ТКО уже останавливаются из-за долгов

08/10/2019, 17:52

Полностью уборка урожая завершена в 24 регионах Новосибирской области

08/10/2019, 17:42

Уголовное дело о фиктивной постановке на учет 78 иностранных граждан направлено в суд

08/10/2019, 17:38

Вопросы развития благотворительности в регионе обсудил губернатор с директором фонда «Солнечный город»

08/10/2019, 14:50

При реформировании системы Госжилнадзора Минстрой России учтет мнения регионов

08/10/2019, 14:48

Производство бомбардировщиков Су-34 в Новосибирске может быть прекращено

08/10/2019, 12:50

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

07/10/2019, 19:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска