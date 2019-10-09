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Где можно отдохнуть на море без визы

  • 09/10/2019, 06:18
Надоели серые будни? Хочется ласковое солнышко и море? А визу делать нет желания. Или неохота. Или времени нет. Но есть несколько стран, которые примут граждан РФ и без визы.

Первая страна Абхазия

Сюда едут на Черное море. Сезон длится с июня по сентябрь. Россиянин может спокойно проехать в Сухум, имея при себе только внутренний паспорт. Стоимость путевки составляет примерно 15 000 на 1 человека. Россияне чаще всего посещают Сухум, Гагры и Пицунду.

Турция

На срок до 3 месяцев виза не нужна. Необходим загранпаспорт, а нем поставят штампы.

Турция расположена сразу на 3 морях: Средиземном, Черном и Эгейском. Туристический сезон и примерная цена такие же, как и в Абхазии. Очень много местечек для отдыха даже в разгар сезона. В стране 459 чистых пляжей, так что будет где порадоваться отпуску.

Тунис

В загранпаспорте пограничники аэропорта проставят штампы о въезде и выезде.

Тунис расположен на Средиземном море. Сезон длиннее на целый месяц — по октябрь включительно. Стоимость отдыха на 1 где-то 25 000. Чаще всего выбирают Хаммамет.

Черногория

Прекрасная страна на Адриатическом море. Сезон начинается в июне, заканчивается в сентябре. Путевка в Будву обойдется около 20-25 000 на 1. Герцег-Нови тоже хорош, там очень красивая природа. На 30 дней россиянам виза не нужна.

ОАЭ

Местоположение: Персидский залив. 2 сезона: с марта по май, и с сентября по декабрь. Излюбленное место для посещения Дубай. Въезд на 90 суток. Стоимость около 30 тыс.

Азербайджан

Расположен на Каспийском море. Туристы предпочитают Баку. Без визы на 3 месяца. Сезон: с июня по сентябрь. Цена: около 35 000.

Таиланд

Что привлекает: Пхукет, Андаманское море и Сиамский залив. Сезон начинается с ноября по апрель. Путевка около 40 000. Россиянин может пребывать без визы месяц.

Израиль

Местоположение: Средиземное и Красное моря. Предпочитают Хайфу. Сезон длится с мая по октябрь. Можно въехать на 3 месяца без визы.

Доминикана

Привлекают: Карибское море, Атлантический океан. Путевка стоит примерно 40 000. Ездят с октября по май. На въезде заполняют карточку туриста, после чего можно оставаться на 2 месяца.

Куба

Привлекает то же, что и в Доминикане. Приезжают с октября по апрель. Россиян и белорусов пускают на месяц.

Стоимость путевки дана ориентировочно. Она варьируется в зависимости от оператора, отеля и прочее. Так что остается выбрать направление и отправиться на отдых в теплую страну.

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