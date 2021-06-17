Рекламодателям

Акционеры ВТБ избрали новый состав Консультационного совета

  • 17/06/2021, 12:11
ВТБ объявляет итоги выборов в новый состав Консультационного совета акционеров (КСА) банка – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров.

Результаты голосования акционеров были подведены в ходе онлайн-мероприятия на Youtube-канале ВТБ.

Новости компаний

Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ, отметил: «Мы приветствуем новый состав Консультационного совета, который будет осуществлять свои полномочия на протяжении ближайших четырёх лет. По итогам открытого голосования акционеров в новый состав КСА вошли эксперты из разных отраслей: представители крупного и малого бизнеса, преподаватели, эксперты в области IT и государственного управления, успешные инвесторы. Это позволит сконцентрировать в КСА уникальный набор компетенций во всех сферах, чтобы на профессиональном экспертном уровне обсуждать ключевые вопросы стратегии развития группы ВТБ в интересах его акционеров».

Выборы Консультационного совета акционеров ВТБ прошли в несколько этапов: самостоятельное выдвижение кандидатов, формирование шорт-листа экспертным жюри, открытое голосование. Выдвинуть свою кандидатуру в новый состав КСА имели возможность все акционеры банка старше 21 года. Голосование за 45 кандидатов из шорт-листа осуществлялось в период с 1 мая по 14 июня, всего в нём приняли участие 2284 акционера ВТБ. Промежуточные результаты голосования размещались в открытом доступе ежедневно по рабочим дням. Акционеры имели возможность пообщаться со всеми кандидатами в ходе онлайн-конференции и на странице КСА в Facebook.

По предложению экспертного жюри, принимая во внимание продолжающийся рост числа акционеров ВТБ, было принято решение увеличить число мест в совете с 12 до 14. Таким образом, по итогам открытого голосования в новый состав КСА вошли 14 акционеров ВТБ:

  1. Алексеева Валерия Вячеславовна, г. Долгопрудный;
  2. Боксер Андрей Всеволодович, г. Москва;
  3. Воловиков Даниил Андреевич, г. Москва;
  4. Гаврилов Сергей Анатольевич, г. Москва;
  5. Гизатуллин Дмитрий Радмирович, г. Санкт-Петербург;
  6. Зотов Владимир Владимирович, г. Москва;
  7. Кузьмин Олег Сергеевич, г. Москва;
  8. Мещерякова Людмила Сергеевна, г. Москва;
  9. Осиновский Евгений Иванович, г. Ставрополь;
  10. Остапенко Игорь Алексеевич, г. Москва;
  11. Репин Игорь Николаевич, г. Москва;
  12. Селищева Евгения Олеговна, г. Екатеринбург;
  13. Сосков Вадим Викторович, г. Москва;
  14. Херсонцев Илья Игоревич, г. Екатеринбург.

Ознакомиться с биографиями членов нового состава КСА и итогами голосования можно на сайте выборов. Первое заседание Консультационного совета состоится уже в июле.

274

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы ВТБ банки


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Банк «Левобережный» провел в Кузбассе семинар по импорту из КНР

17/06/2021, 13:10

В Москве обсудили дальнейшее развитие Арктического региона

10/06/2021, 13:38

Новосибирская интернет-компания вышла на рынок широкополосного интернета в Игарке

09/06/2021, 15:33

Актуальный разговор

Надежда Исхакова: Если ты не бренд, то продавать свою продукцию тебе становится все сложнее

Все материалы
Лента новостей

На «Сибстекле» запустят новый технологический комплекс по обработке стеклобоя

17/06/2021, 12:23

Недостаточные темпы вакцинации приведут к ужесточению антиковидных ограничений

17/06/2021, 12:04

Русфонд собирает деньги на лечение малышки с ДЦП

17/06/2021, 10:52

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

17/06/2021, 10:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21 2:36

Новости компаний

Банк «Левобережный» повысил ставки по вкладу для VIP-клиентов

17/06/2021, 13:07

Банк «Открытие» профинансировал строительство ЖК «Кварталы Немировича» в Новосибирске

17/06/2021, 11:55

Банк Уралсиб обновил линейку пакетов услуг для бизнеса

17/06/2021, 10:20

ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей

16/06/2021, 16:00

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Недостаточные темпы вакцинации приведут к ужесточению антиковидных ограничений

Новосибирский губернатор не исключил введения дополнительных ограничений

В Новосибирске уже более 50 тыс самозанятых

Средние доходы состоятельных и малообеспеченных новосибирцев отличаются почти в 7 раз

Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Объемы текущего строительства в Новосибирской области снизились на 1 млн кв. м

ВТБ и Mail.ru Group объявляют о партнерстве

Обновление программы льготной ипотеки позволит купировать резкий рост цен в регионах

Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией

Политика

Городской власти снова хотят добавить критерии эффективности

Городской власти снова хотят добавить критерии эффективности

Андрей Травников занимает 49 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Пенсионную реформу необходимо отменить, а «Единую Россию» — лишить большинства в федеральном парламенте

Социальных учреждений в Новосибирске станет меньше

Прокуратуре отказали в пересмотре дела экс-губернатора

Недвижимость

«Расцветай на Обской»: трешка около реки – выгодно и комфортно

В Новосибирске жители ЖК комфорт-класса не поделили землю с застройщиком

Объемы текущего строительства в Новосибирской области снизились на 1 млн кв. м

Жители Новосибирской области интересуются покупкой загородной недвижимости на российских курортах

В Новосибирске выделили три направления развития Военного городка

Технологии

Новости Новосибирска

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Новосибирский карбоновый полигон презентуют на форуме «Технопром-2021»

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

Новые технологии для ритейла выходят в регионы Сибири

Новосибирский бизнес оценивает инвестиции в солнечную энергетику

Телекоммуникации

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G

МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий

МегаФон и Автодор будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой

Агропром

Новости Новосибирска

Фермеров обяжут поднять уровень зарплат работникам

Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

Еще один депутат Заксобрания — «под раздачей» следственных органов

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Транспорт

Новости Новосибирска

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

Медицина

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

Авто

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

Туризм

Крым. Островок российской Греции

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Общество

Новости Новосибирской области

Недостаточные темпы вакцинации приведут к ужесточению антиковидных ограничений

Русфонд собирает деньги на лечение малышки с ДЦП

На «Звезде» может появиться спортивно-реабилитационный кластер

День города снова празднуем по домам

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска