На «Сибстекле» запустят новый технологический комплекс по обработке стеклобоя

— Существенная часть отходов стекла, поступающих на предприятие, не соответствует требованиям стекловаренного производства к качеству вторсырья, — комментирует директор по развитию ООО «Сибирское стекло» Сергей Лукьянцев. — Стеклобой необходимо избавить от излишней влажности, очистить от корковых пробок, металлических частиц, органики и т.д.

По словам Сергея Лукьянцева, в рамках проекта данный процесс начнется с ручной выборки крупного мусора. Все остальные технологические операции будут осуществляться в автоматическом режиме.

Запуск первой очереди технологического комплекса предполагает обработку заранее рассортированного по цвету стеклобоя. Установку оборудования для этой стадии, проектирование которой специалисты выполняют в настоящее время, намерены завершить в 2022 году. Причем к изготовлению магнитных сепараторов для «Сибстекла» уже приступили, смонтируют их в конце лета, а осенью введут в строй.

— В ближайшее время на заводе реализуют локальное решение, улучшающее характеристики стеклобоя, предназначенного, в том числе, для загрузки в новую стекловаренную печь, — поясняет Сергей Лукьянцев. — Это позволит избежать накопления металла на дне бассейна печи, что могло бы привести к сокращению ресурса ее работы.

Вторая очередь предусматривает оснащение технологического комплекса оптическими (фото-) сепараторами – для дифференциации смешанного по цвету стеклобоя, который до того должны раздробить, высушить, обеспылить и освободить от металлических частиц.

Вложения в проект окупятся за счет совершенствования качества расплава сырьевых компонентов и, как следствие, увеличения количества годных стеклоизделий, выпущенных из того же объема стекломассы.