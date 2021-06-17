Недостаточные темпы вакцинации приведут к ужесточению антиковидных ограничений

Как сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, уже больше двух недель в Новосибирской области наблюдается прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

— В связи со сложившейся в регионе с эпидемической ситуацией, увеличивается количество госпитализаций в инфекционные стационары. Министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение о дальнейшем перепрофилировании больниц, —- говорит чиновник.

18 июня как инфекционный госпиталь начнет принимать пациентов терапевтический корпус Горбольницы № 1. 19 июня — хирургический корпус больницы скорой помощи № 2.

— В регионе развернута большая сеть пунктов вакцинопрофилактики, вакцин сегодня на территории области достаточно. Если к осени не будет сформирован коллективный иммунитет, оперштаб не исключают возвращения действующих ранее ограничений. Поэтому призываю всех граждан прийти на пункты вакцинации и сделать прививку, а работодателей провести дополнительную разъяснительную работу среди своих сотрудников, — подчеркнул министр.

Оперштаб поручил профильным министерствам региона активно содействовать организации вакцинации в коллективах подведомственных и курируемых предприятий, а также обратить внимание руководителей торговых организаций, общепита и транспорта на важность выполнения персоналом и клиентами мер безопасности — соблюдению социальной дистанции и ношению масок.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе развернуты 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области, сформированы 87 выездных медицинских бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы и маломобильных граждан на дому. Работает круглосуточный пункт вакцинации в Новосибирске. Также привиться можно в торговых центрах и на общественных территориях Новосибирска, полный список которых опубликован на сайте регионального минздрава.

За последние сутки в регионе выявили 99 случаев заболевания COVID-19.

Отметим, что в Москве сейчас действует режим нерабочих дней. Недавно главный санитарный врач столицы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации 60% всех сотрудников сфер торговли, услуг, образования и транспорта столицы на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу. Ответственность за вакцинацию возложена на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, а контролировать ход прививочной кампании будут московские власти. Как сообщил ТАСС, со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова, для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для организаций — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Если нарушения выявит повторная проверка — сумма штрафа для компаний и индивидуальных предпринимателей составит от 500 тыс. до 1 млн руб. либо их работа будет приостановлена на срок до трех месяцев.