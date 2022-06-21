Актеры новосибирских театров поддержали центр психологической реабилитации детей с онкозаболеваниями

В эти выходные в Новосибирске прошла театральная лаборатория, посвященная теме детской онкологии. Семь театров и театральных студий объединились, чтобы поставить спектакль «А в гостях у собаки лето» в поддержку центра психологической реабилитации детей с онкозаболеваниями «Добрая Дора». Вместе с актерами на сцене ДК «Прогресс» выступили собаки-терапевты Центра. Зрителями стали около 400 человек.

Режиссеры и актеры поставили пять эпизодов, каждый из которых анализировал эмоции самого ребенка с онкозаболеванием, его родителей, друзей, врачей и людей, которые оказались рядом.

Для актеров участие в этом спектакле стало своеобразным вызовом: на репетициях кинологи центра учили их взаимодействовать с собаками, подзывать к себе, выполнять команды, кормить. Актеры опасались, что на сцене собаки будут нервничать и все сорвется, но вышло наоборот: собаки провоцировали актеров на импровизацию и делали спектакль еще более живым.

— Мы приняли участие в этом проекте, потому что увидели возможность оказать поддержку людям, которые пережили все это, — поделилась режиссер театра под руководством С. Афанасьева Анастасия Неупокоева. — За всеми показанными историями стоят живые люди, которые к тому же сидели в зале, и было очень важно не соврать, быть точными, убедительными и дать надежду, энергию и веру в лучшее. Мне кажется, это удалось. Я наблюдала за зрителями, видела их глаза, слезы, улыбки. Даже если бы на спектакле была лишь одна семья, ребенок которой прошел этот путь, все было бы не зря.

На сцене собаки и актеры выглядели равными партнерами, а зрителям присутствие этих добрых животных помогло справиться с напряжением, которое диктовалось темой.

— Для меня, как родителя, ребенок которого прошел лечение от онкозболевания, такой спектакль – это возможность безопасно и без излишнего самокопания пережить эмоции. В каких-то местах я конечно плакала, но не было ощущения безнадежности, напротив, — поделилась Ирина Семенова. Ее дочь Даша – подопечная Центра «Добрая Дора», она тоже выступила на сцене со стихами о своем опыте.

Центр реабилитации детей с онкозаболеваниями «Добрая Дора» учрежден благотворительным фондом «Завтра будет» и центром зоотерапии «Дверь в лето» при поддержке Фонда президентских грантов.

В проекте приняли участие театральная студия центра «Созвездие» (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей), театральная студия «Игра» ДК «Прогресс», театр Locus Solis, театр-Студия «Южный полюс», театральная студия «ХарАКТеР», «Лаборатория современного искусства» и НГДТ под руководством Сергея Афанасьева.