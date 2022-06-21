Бывшая чиновница оставила без квартир 113 детей-сирот

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по управлению государственной собственностью Министерства экономического развития Республики Алтай, обвиняемой в халатности. Расследование уголовного дела стояло на особом контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

— Следствием установлено, что в 2020 году из федерального и республиканского бюджетов были выделены лимиты бюджетных обязательств на сумму около 310 млн рублей для приобретения 276 благоустроенных квартир для детей-сирот, — сообщает пресс-служба ведомства. — Обвиняемая, являясь должностным лицом Минэкономразвития Республики Алтай, была обязана провести работу для обеспечения сирот жильем согласно имеющейся очередности. Для этого ей следовало провести весь предусмотренный законом комплекс процедур, в том числе по организации закупок. Однако, не желая расходовать на это свои силы и время, она не предприняла должных мер для проведения закупок.

Таким образом, вместо 276 квартир были «отторгованы» всего 95 жилых помещений на сумму около 150 млн рублей, а 113 сирот остались без жилья. Среди них были и те, кому жилье велел выделить суд.

Халатное отношение к своим служебным обязанностям обвиняемой привело к тому, что из доведенной суммы почти половина (или 160 млн рублей) не были использованы по назначению.

— Своими преступными действиями обвиняемая нарушила права и законные интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых в 2020 году имелась реальная возможность приобретения нескольких сотен квартир на территории региона, —сообщает Следственное управление СКР по Республике Алтай.

В ходе предварительного расследования уголовного дела проведен большой объем следственных и иных процессуальных действий: допрошено порядка тысячи свидетелей и потерпевших, осуществлено более 50 выемок и осмотров. Общий объем уголовного дела составил 164 тома.

Несмотря на то, что обвиняемая не признала своей вины в совершении инкриминируемого ей преступного деяния, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, заключили в ведомстве.