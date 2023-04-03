«Актрисы» на красной дорожке: светская премьера нового сериала Фёдора Бондарчука

30 марта в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы» (18+) по сценарию Паулины Андреевой от Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии.

Первые серии проекта уже доступны в онлайн-кинотеатрах Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск». Производством 10-серийного драмеди занималась «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва («ПСИХ», «HAPPY END»). Шоураннерами проекта выступили Алексей Киселёв и Паулина Андреева. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.

В сериале «Актрисы» снялись Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Лолита Милявская, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева, Павел Попов, Игорь Золотовицкий, Наталья Суркова, Анна Снаткина, Антон Риваль, Анастасия Красовская, Пётр Скворцов, Алексей Гуськов, Евгения Добровольская, Андрей Федорцов, Алексей Шевченков, Полина Ауг, Андрей Назимов и другие.

Первые две серии сериала «Актрисы» доступны подписчикам онлайн-кинотеатров Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск» с 30 марта 2023 года, далее каждый четверг будет выходить новая серия.

Фото предоставлено пресс-службой копании

Реклама. Рекламодатель ПАО «Ростелеком»