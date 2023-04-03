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Прокуратура провела проверку строящихся домов в микрорайоне Плющихинский

  • 03/04/2023, 13:50
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проверка прокуратуры долгостроев в микрорайоне Плющихинский
Некоторые из домов должны были сдать 5 лет назад.

Органы прокуратуры региона организовали проверочные мероприятия по факту нарушения сроков строительства домов в микрорайоне Плющихинский. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— По инициативе прокуратуры области совместно с представителями органов региональной власти и местного самоуправления осуществлен выезд на строительные площадки в указанном микрорайоне, от пострадавших граждан приняты обращения, —  говорится в сообщении пресс-службы.— Определены совместные мероприятия, даны поручения руководителям органов власти, исполнение которых взято прокуратурой области на контроль.

Напомним, что на портале onlinepetition.ru на минувшей неделе была размещена петиция к президенту России Владимиру Путину и генеральному прокурору Игорю Краснову. Петиция написана от имени покупателей квартир, как минимум, семи домов (ПЖСК «Дискус-139», ПЖСК «Дискус-140», ПЖСК «Дискус-141», ПЖСК «Дискус-143», ПЖСК «Дискус-144», ПЖСК «Дискус-166» и ПЖСК «Дискус-171»). Часть из этих объектов, согласно заключённым договорам, должны были сдаться ещё пять лет назад, говорится в обращении жителей.

ГК «Дискус»занимается изготовлением железобетонных изделий, строительством жилья на Плющихинском и Просторном жилмассивах. Собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай является депутатом горсовета Новосибирска.

 

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура заинтересовалась ливневой канализацией в Красноярске.

Фото с страницы прокуратуры Новосибирской области в Телегарм

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Рубрики : Власть Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство проверка прокуратуры микрорайон Плющихинский


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